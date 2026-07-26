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Над Крымом и еще тремя регионами РФ за день ликвидировали 32 украинских дрона - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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Над Крымом и еще тремя регионами РФ за день ликвидировали 32 украинских дрона
Над Крымом и еще тремя регионами РФ за день ликвидировали 32 украинских дрона - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Над Крымом и еще тремя регионами РФ за день ликвидировали 32 украинских дрона
В воскресенье в течение дня Вооруженные силы РФ перехватили и уничтожили над регионами России, а также над Черным морем, 32 украинских беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T21:37
2026-07-26T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в течение дня Вооруженные силы РФ перехватили и уничтожили над регионами России, а также над Черным морем, 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей.За ночь средства российской ПВО перехватили и уничтожили над Россией 133 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, курская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Над Крымом и еще тремя регионами РФ за день ликвидировали 32 украинских дрона

Над Крымом и еще тремя регионами России за день перехватили и уничтожили 32 дрона ВСУ

21:37 26.07.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в течение дня Вооруженные силы РФ перехватили и уничтожили над регионами России, а также над Черным морем, 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей.
За ночь средства российской ПВО перехватили и уничтожили над Россией 133 украинских беспилотника.
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Срочные новости КрымаКрымЧерное мореБелгородская областьБрянская областьКурская областьПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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