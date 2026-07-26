https://crimea.ria.ru/20260726/nad-krymom-i-esche-tremya-regionami-rf-za-den-likvidirovali-32-ukrainskikh-drona-1158000603.html
Над Крымом и еще тремя регионами РФ за день ликвидировали 32 украинских дрона
Над Крымом и еще тремя регионами РФ за день ликвидировали 32 украинских дрона - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Над Крымом и еще тремя регионами РФ за день ликвидировали 32 украинских дрона
В воскресенье в течение дня Вооруженные силы РФ перехватили и уничтожили над регионами России, а также над Черным морем, 32 украинских беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T21:37
2026-07-26T21:37
2026-07-26T21:37
срочные новости крыма
крым
черное море
белгородская область
брянская область
курская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в течение дня Вооруженные силы РФ перехватили и уничтожили над регионами России, а также над Черным морем, 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей.За ночь средства российской ПВО перехватили и уничтожили над Россией 133 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
белгородская область
брянская область
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_76e9eb76efc0922566e7930c03472847.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
срочные новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, курская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Над Крымом и еще тремя регионами РФ за день ликвидировали 32 украинских дрона
Над Крымом и еще тремя регионами России за день перехватили и уничтожили 32 дрона ВСУ