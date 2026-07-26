https://crimea.ria.ru/20260726/nad-krymom-i-esche-tremya-regionami-rf-za-den-likvidirovali-32-ukrainskikh-drona-1158000603.html

Над Крымом и еще тремя регионами РФ за день ликвидировали 32 украинских дрона

Над Крымом и еще тремя регионами РФ за день ликвидировали 32 украинских дрона - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Над Крымом и еще тремя регионами РФ за день ликвидировали 32 украинских дрона

В воскресенье в течение дня Вооруженные силы РФ перехватили и уничтожили над регионами России, а также над Черным морем, 32 украинских беспилотника. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T21:37

2026-07-26T21:37

2026-07-26T21:37

срочные новости крыма

крым

черное море

белгородская область

брянская область

курская область

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в течение дня Вооруженные силы РФ перехватили и уничтожили над регионами России, а также над Черным морем, 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Уточняется, что вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей.За ночь средства российской ПВО перехватили и уничтожили над Россией 133 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

черное море

белгородская область

брянская область

курская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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