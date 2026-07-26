https://crimea.ria.ru/20260726/millionnyy-million--v-krym-idet-antitsiklon-prognoz-pogody-na-nedelyu-ot-fobos-1157956599.html

Миллионный миллион – в Крым идет антициклон: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

Миллионный миллион – в Крым идет антициклон: прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Миллионный миллион – в Крым идет антициклон: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

Жаркие дни после дождливых и прохладных выходных вернутся в Крым на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T20:48

2026-07-26T20:48

2026-07-26T20:48

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крым

новости крыма

прогноз

погода в крыму

погода

крымская погода

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111445/12/1114451265_0:211:2988:1892_1920x0_80_0_0_c9d2af4422d648a03f4be56658ad7466.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Жаркие дни после дождливых и прохладных выходных вернутся в Крым на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В понедельник, по прогнозу специалиста, эхом уходящего циклона, его тыловой части, ночью еще могут отозваться местами кратковременные дожди. Температура +14…+17 в ночное время. Днем скажется влияние антициклона, поэтому распогодится и потеплеет до +26…+29 градусов.В большую часть вторника ожидаются простые метеоусловия. Ночью +14…+17, днем +27…+30 градусов, и только вечером может где-то брызнуть небольшой дождь с пролонгацией на ночь среды, когда в зоне холодного фронта местами могут пройти кратковременные дожди и температура будет +16...+19, также сообщил эксперт.В среду днем, поделился он, снова вступит в работу антициклональный характер метеоусловий – его нисходящие потоки будут рассеивать облачность, и температура воздуха за счет адвекции холода чуть-чуть понизится, до +25…+28.Далее все будет настроено на то, чтобы и финал июля, и начало августа были довольно комфортными, прогнозирует Евгений Тишковец.В ночное время потепление ожидается с +16 до +21 градуса, и днем с +26 в пятницу до +29…+34 градусов в субботу и воскресенье. "Температурный фон вернется в рамки климатической нормы и даже чуть превысит ее", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОСЛетом Турцию накроет аномальная жараЕвропа потеряла миллионы тонн зерна из-за аномальной жары

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым, новости крыма, прогноз, погода в крыму, погода, крымская погода