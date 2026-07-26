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Миллионный миллион – в Крым идет антициклон: прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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Миллионный миллион – в Крым идет антициклон: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Миллионный миллион – в Крым идет антициклон: прогноз погоды на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Миллионный миллион – в Крым идет антициклон: прогноз погоды на неделю от ФОБОС
Жаркие дни после дождливых и прохладных выходных вернутся в Крым на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T20:48
2026-07-26T20:48
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крым
новости крыма
прогноз
погода в крыму
погода
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Жаркие дни после дождливых и прохладных выходных вернутся в Крым на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В понедельник, по прогнозу специалиста, эхом уходящего циклона, его тыловой части, ночью еще могут отозваться местами кратковременные дожди. Температура +14…+17 в ночное время. Днем скажется влияние антициклона, поэтому распогодится и потеплеет до +26…+29 градусов.В большую часть вторника ожидаются простые метеоусловия. Ночью +14…+17, днем +27…+30 градусов, и только вечером может где-то брызнуть небольшой дождь с пролонгацией на ночь среды, когда в зоне холодного фронта местами могут пройти кратковременные дожди и температура будет +16...+19, также сообщил эксперт.В среду днем, поделился он, снова вступит в работу антициклональный характер метеоусловий – его нисходящие потоки будут рассеивать облачность, и температура воздуха за счет адвекции холода чуть-чуть понизится, до +25…+28.Далее все будет настроено на то, чтобы и финал июля, и начало августа были довольно комфортными, прогнозирует Евгений Тишковец.В ночное время потепление ожидается с +16 до +21 градуса, и днем с +26 в пятницу до +29…+34 градусов в субботу и воскресенье. "Температурный фон вернется в рамки климатической нормы и даже чуть превысит ее", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОСЛетом Турцию накроет аномальная жараЕвропа потеряла миллионы тонн зерна из-за аномальной жары
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым, новости крыма, прогноз, погода в крыму, погода, крымская погода
Миллионный миллион – в Крым идет антициклон: прогноз погоды на неделю от ФОБОС

"Макушка" лета в Крыму стартует с хорошей безоблачной погоды – прогноз на неделю от ФОБОС

20:48 26.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Жаркие дни после дождливых и прохладных выходных вернутся в Крым на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Напомню, что в отличие от средней полосы России, где пик лета приходится по многолетним климатическим наблюдениям на финал июля, в Крыму и вообще на юге нашей страны "макушка" лета приходится как раз на август. Это самое-самое теплое время в году. И, собственно говоря, так оно и будет", – отметил он.
В понедельник, по прогнозу специалиста, эхом уходящего циклона, его тыловой части, ночью еще могут отозваться местами кратковременные дожди. Температура +14…+17 в ночное время. Днем скажется влияние антициклона, поэтому распогодится и потеплеет до +26…+29 градусов.
В большую часть вторника ожидаются простые метеоусловия. Ночью +14…+17, днем +27…+30 градусов, и только вечером может где-то брызнуть небольшой дождь с пролонгацией на ночь среды, когда в зоне холодного фронта местами могут пройти кратковременные дожди и температура будет +16...+19, также сообщил эксперт.
В среду днем, поделился он, снова вступит в работу антициклональный характер метеоусловий – его нисходящие потоки будут рассеивать облачность, и температура воздуха за счет адвекции холода чуть-чуть понизится, до +25…+28.
Далее все будет настроено на то, чтобы и финал июля, и начало августа были довольно комфортными, прогнозирует Евгений Тишковец.
"В четверг ночью +14…+17, днем +24…+27 – солнечно, никаких осадков. В пятницу, субботу и воскресенье ожидается погода "миллионный миллион" – антициклон и практически ни облачка на небе. Температура воздуха за счет мощного притока лучистой энергии солнца начнет расти, как на дрожжах", – сообщил метеоролог.
В ночное время потепление ожидается с +16 до +21 градуса, и днем с +26 в пятницу до +29…+34 градусов в субботу и воскресенье. "Температурный фон вернется в рамки климатической нормы и даже чуть превысит ее", – подытожил эксперт.
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