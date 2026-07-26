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Международный терроризм – глава ВМФ России об атаках ВСУ на гражданские суда
Международный терроризм – глава ВМФ России об атаках ВСУ на гражданские суда - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Международный терроризм – глава ВМФ России об атаках ВСУ на гражданские суда
ВСУ переориентировали атаки с военных на гражданские объекты и бьют по гражданским судам, что является актом международного терроризма. Об этом заявил главком... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T12:31
2026-07-26T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. ВСУ переориентировали атаки с военных на гражданские объекты и бьют по гражданским судам, что является актом международного терроризма. Об этом заявил главком Военно-морского флота России Александр Моисеев в эфире телеканала "Звезда".Он также подчеркнул, что практически все атакованные ВСУ суда принадлежат третьим странам.Запад отчаялся вызвать в российском обществе "майдан", и теперь усилиями подконтрольных ему террористов на Украине делает ставку не на организованный протест в России, а на спонтанный – в ее конкретных регионах, заявлял ранее руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя ужесточение атак ВСУ по гражданским объектам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукцииАтака на иностранные суда в Азовском море: в МИД РФ сделали заявлениеВ Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море
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россия, вмф, александр моисеев, украина, атаки всу
Международный терроризм – глава ВМФ России об атаках ВСУ на гражданские суда
ВСУ переориентировали атаки с военных на гражданские суда – глава ВМФ России