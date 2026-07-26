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Крымский мост: оперативная обстановка утром 26 июля - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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Крымский мост: оперативная обстановка утром 26 июля
Крымский мост: оперативная обстановка утром 26 июля - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Крымский мост: оперативная обстановка утром 26 июля
На Крымском мосту в воскресенье утром нет очередей перед подъездами к досмотровым пунктам. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T07:07
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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тамань
краснодарский край
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в воскресенье утром нет очередей перед подъездами к досмотровым пунктам. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост: оперативная обстановка утром 26 июля

Крымский мост 26 июля утром свободен для проезда

07:07 26.07.2026 (обновлено: 08:11 26.07.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в воскресенье утром нет очередей перед подъездами к досмотровым пунктам. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 7 утра.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортЛогистика
 
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