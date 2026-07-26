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Холодный фронт принесет в Крым дожди в воскресенье
Холодный фронт принесет в Крым дожди в воскресенье - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Холодный фронт принесет в Крым дожди в воскресенье
холодный атмосферный фронтальный раздел. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронтальный раздел. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром дождь; днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, утром, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +23...25.Дождливо будет и на побережье. Осадков не ожидается только в Евпатории. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории ночью столбики термометров покажут +17...20, днем поднимутся до отметки +27 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Холодный фронт принесет в Крым дожди в воскресенье
В Крыму в воскресенье ожидаются дожди и до +27 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронтальный раздел. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму продуйт кратковременные дожди, ночью и утром в южных и восточных районах полуострова очень сильные, грозы. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…21; днем +24…29, в горах +17…22", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром дождь; днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный 6-11 м/с, утром, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +23...25.
Дождливо будет и на побережье. Осадков не ожидается только в Евпатории. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории ночью столбики термометров покажут +17...20, днем поднимутся до отметки +27 градусов.
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