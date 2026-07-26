Холодный фронт принесет в Крым дожди в воскресенье

"В Крыму продуйт кратковременные дожди, ночью и утром в южных и восточных районах полуострова очень сильные, грозы. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…21; днем +24…29, в горах +17…22", - отметили синоптики.

Дождливо будет и на побережье. Осадков не ожидается только в Евпатории. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории ночью столбики термометров покажут +17...20, днем поднимутся до отметки +27 градусов.