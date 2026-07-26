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Какой сегодня праздник: 26 июля

Какой сегодня праздник: 26 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Какой сегодня праздник: 26 июля

В этот день в России празднуют День парашютиста, во всем мире – День эсперанто, 118 лет назад в США создано ФБР, еще в этот день родились культовый режиссер... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-26T00:00

2026-07-26T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В этот день в России празднуют День парашютиста, во всем мире – День эсперанто, 118 лет назад в США создано ФБР, еще в этот день родились культовый режиссер Стенли Кубрик, актеры Джейсон Стейтем и Сандра Буллок, а также Рыжий из "Иванушек".Что празднуют в миреВ эту среду в России празднуют День парашютиста. Все потому, что 26 июля 1930 года под Воронежем пять советских летчиков и пять советских механиков совершили серию тренировочных прыжков с самолета. Это знаменательное событие стало импульсом для развития парашютного дела в СССР.Ежегодно 26 июля поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День эсперанто. Эту языковую систему создал польский врач-окулист и лингвист Людвиг Заменгоф в 1887 году после десяти лет работы. Ученый хотел создать универсальный язык, который бы мог понять абсолютно любой человек на планете. Сейчас на искусственном языке разговаривают до двух миллионов человек.Еще в этот день можно отметить День дяди и тети, День загадывания загадок, День хрустящего рогалика и День Призрака.Знаменательные события26 июля 1730 года российская императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Успенского большого колокола. 6-метровый 200-тонный "Царь-колокол" отлили через пять лет и временно поместили в литейную яму, чтобы украсить. Потом случился пожар – над ямой загорелись деревянные балки. Раскаленное изделие пытались остудить ледяной водой, от перепада температур он треснул – от него откололся большой кусок. Испорченный колокол оставили в яме на целых сто лет, но в 1836 году разбитый памятник литейному делу перенесли на постамент в Кремле, где он стоит до сих пор.В 1908 году 26 июля министр юстиции США Чарлз Бонапарт создает безымянное ведомство, спецагенты которого должны будут расследовать нарушения федеральных законов. С 1 июля 1935 года ведомство станет называться Федеральным бюро расследований (ФБР), где сейчас работают более 35 тысяч сотрудников.26 июля 1951 года во время раскопок в Великом Новгороде археологи под руководством профессора Артемия Арциховского обнаружили самую первую древнерусскую берестяную грамоту. В ней содержался перечень феодальных повинностей в пользу трех землевладельцев: Фомы, Иева и Тимофея. Грамоту обнаружила работница Новгородского мебельного комбината Нина Акулова, которая пришла на раскопки подработать во время отпуска по беременности.Кто родилсяВ 1856 году родился ирландский писатель и лауреат Нобелевской премии Джордж Бернард Шоу, ставший вторым по популярности после Шекспира драматургом в английском театре. В 1931 году Шоу побывал в СССР, встретился со Сталиным, потом съездил в коммуну им. Ленина в тамбовском селе Ира, и позже написал: "Я уезжаю из государства надежды и возвращаюсь в наши западные страны — страны отчаяния…"В 1875 году родился швейцарский психиатр и педагог, основоположник одного из направлений глубинной психологии Карл Юнг. Это он развил учение о коллективном бессознательном и придумал концепцию психологических типов людей.В 1928 году родился американский и британский кинорежиссер, фотограф и продюсер Стэнли Кубрик. Одним из культовых фильмов Кубрика стала картина "Сияние" по роману Стивена Кинга. Кстати, знаменитая сцена, где герой Джека Николсона разрубает топором дверь, была снята только с 60-го дубля – потому что актер состоял в отряде пожарных-волонтеров и умел слишком быстро ломать двери.В 1964 году родилась американская актриса Сандра Буллок. В 2010 году она получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона". Она также знаменита своими киноролями в фильмах "Мисс Конгениальность", "Дурная слава", "Предложение", "Разрушитель" и многие других.Еще в этот день родились народный артист СССР Виктор Хохряков, британский рок-музыкант, вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер, американский киноактер Джейсон Стейтем, солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов, российская певица Зара и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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