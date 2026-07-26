https://crimea.ria.ru/20260726/kak-v-krymu-ekonomit-benzin-v-poezdkakh-1157834452.html

Как в Крыму экономить бензин в поездках

Как в Крыму экономить бензин в поездках - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Как в Крыму экономить бензин в поездках

Поездки по Крыму без превышения скорости помогут сэкономить бензин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал глава ассоциации грузовых перевозчиков и... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T11:11

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2026-07-26T11:11

анатолий цуркин

топливо

топливо в крыму

бензин

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совет эксперта

транспорт

автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Поездки по Крыму без превышения скорости помогут сэкономить бензин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин.Также экономнее расходовать топлив поможет отказ от резких ускорений и торможений во время движения, добавил он."И если вы сэкономите топливо и останется излишек, то, возможно, ваше место в очереди (на АЗС – ред.) сократится, и кто-то другой заправится, кому это нужнее", – заметил Цуркин.По его словам, знающие водители уже делают именно так, так что помимо экономии бензина и стабилизации обстановки на автозаправочных станциях, эта мера вкупе с другими позволила снизить аварийность по стране, о чем свидетельствует статистика ГИБДД."Недавно я сам перемещался по трассе "Таврида". Если обычно у нас от камеры до камеры все превышают, то сейчас едут положенные 100 км, экономя бензин", – рассказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топливаНа дорогу в объезд Чонгарского моста потратят 120 млн рублейФАС завела 15 дел против участников топливного рынка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий цуркин, топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, совет эксперта, транспорт, автомобиль