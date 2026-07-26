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Как в Крыму экономить бензин в поездках - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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Как в Крыму экономить бензин в поездках
Как в Крыму экономить бензин в поездках - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Как в Крыму экономить бензин в поездках
Поездки по Крыму без превышения скорости помогут сэкономить бензин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал глава ассоциации грузовых перевозчиков и... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T11:11
2026-07-26T11:11
анатолий цуркин
топливо
топливо в крыму
бензин
дефицит топлива в крыму
совет эксперта
транспорт
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Поездки по Крыму без превышения скорости помогут сэкономить бензин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин.Также экономнее расходовать топлив поможет отказ от резких ускорений и торможений во время движения, добавил он."И если вы сэкономите топливо и останется излишек, то, возможно, ваше место в очереди (на АЗС – ред.) сократится, и кто-то другой заправится, кому это нужнее", – заметил Цуркин.По его словам, знающие водители уже делают именно так, так что помимо экономии бензина и стабилизации обстановки на автозаправочных станциях, эта мера вкупе с другими позволила снизить аварийность по стране, о чем свидетельствует статистика ГИБДД."Недавно я сам перемещался по трассе "Таврида". Если обычно у нас от камеры до камеры все превышают, то сейчас едут положенные 100 км, экономя бензин", – рассказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топливаНа дорогу в объезд Чонгарского моста потратят 120 млн рублейФАС завела 15 дел против участников топливного рынка
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анатолий цуркин, топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, совет эксперта, транспорт, автомобиль
Как в Крыму экономить бензин в поездках

Сэкономить бензин в поездках по Крыму поможет езда без превышения скорости – эксперт

11:11 26.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрасса Алушта-Судак в районе села Весёлое
Трасса Алушта-Судак в районе села Весёлое - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Поездки по Крыму без превышения скорости помогут сэкономить бензин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК Анатолий Цуркин.
"Меньше скорость – меньше расход. Конечно, каждый определенный автомобиль имеет свои параметры, но в любом случае низкие обороты двигателя помогают экономить топливо", – сказал Цуркин.
Также экономнее расходовать топлив поможет отказ от резких ускорений и торможений во время движения, добавил он.
"И если вы сэкономите топливо и останется излишек, то, возможно, ваше место в очереди (на АЗС – ред.) сократится, и кто-то другой заправится, кому это нужнее", – заметил Цуркин.
По его словам, знающие водители уже делают именно так, так что помимо экономии бензина и стабилизации обстановки на автозаправочных станциях, эта мера вкупе с другими позволила снизить аварийность по стране, о чем свидетельствует статистика ГИБДД.
"Недавно я сам перемещался по трассе "Таврида". Если обычно у нас от камеры до камеры все превышают, то сейчас едут положенные 100 км, экономя бензин", – рассказал он.
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