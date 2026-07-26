https://crimea.ria.ru/20260726/iz-za-uragana-v-rostovskoy-oblasti-poezda-krymskogo-napravleniya-idut-s-opozdaniem-1157989996.html

Из-за урагана в Ростовской области поезда крымского направления идут с опозданием

Из-за урагана в Ростовской области поезда крымского направления идут с опозданием - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Из-за урагана в Ростовской области поезда крымского направления идут с опозданием

Восемь поездов в сообщении с Крымом следуют с опозданием из-за непогоды в Ростовской области, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T12:55

2026-07-26T12:55

2026-07-26T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Восемь поездов в сообщении с Крымом следуют с опозданием из-за непогоды в Ростовской области, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).В Крым: Поезд № 179 Санкт-Петербург – Керчь отправлением 24 июля, с опозданием 6,5 часов; Поезд № 028 Москва – Керчь отправлением 25 июля, с опозданием 7 часов; Поезд № 474 Москва – Керчь отправлением 24 июля, с опозданием 8 часов; Поезд № 18 Москва – Керчь отправлением 25 июля, с опозданием 6,5 часа.Автобусы в Керчи будут ждать пассажиров.Из Крыма Поезд № 018 Керчь – Москва отправлением 25 июля, с опозданием 4,5 часа; Поезд № 28 Керчь – Москва отправлением 25 июля, с опозданием 4 часа; Поезд № 180 Керчь – Санкт -Петербург отправлением 25 июля, с опозданием 5 часов;Поезд № 008 Керчь – Санкт -Петербург отправлением 25 июля, с опозданием 5 часов.Также задерживаются в пути поезд № 197 Москва – Адлер отправлением 25 июля, с опозданием 8 часов и поезд № 434 Новоросcийск – Москва отправлением 25 июля, с опозданием 1 час.Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, предупредили в ГСЭ.Ранее в воскресенье стало известно, что один человек погиб и 13 пострадали из-за непогоды в Ростове-на-Дону, в городе перебои с электроснабжением и зафиксировано более сотни происшествий. Об этом проинформировал в воскресенье глава города Александр Скрябин.В департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области сообщили, что из‑за циклона, обрушившегося на регион, произошли перебои с электричеством: было нарушено электроснабжение 102 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях.На ликвидации последствий работают 362 человека и 102 единицы техники – спасатели , энергетики, коммунальные службы трудятся круглосуточно, пока подача электроэнергии не восстановится полностью.Штормовое предупреждение в регионе продлили до утра 27 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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