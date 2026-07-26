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Где купить топливо в Севастополе в понедельник
Где купить топливо в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Где купить топливо в Севастополе в понедельник
В Севастополе в понедельник бензин будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T22:11
2026-07-26T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник бензин будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По QR-кодам будут доступны также три вида топлива АИ-92 (20 литров), АИ-95 (20 литров),пропан-бутан (40 литров)"Рассылка QR-кодов начнется с 22:00. Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом свидетельства о регистрации транспортного средства, номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру", – проинформировал Равожаев.Лимит 40 литров завтра будет действовать на 5 АЗС:– Верхнесадовое– Орлиное– Гончарное– Таврида-1– Таврида-2"Заправка пропан-бутаном будет происходить только баллонов с актуальным сроком эксплуатации, уточнил губернатор. Заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит до 40 литров", – разъяснил глава региона.Заправить газ в баллоны можно будет завтра на двух АЗС на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Меньше скорость - меньше расxод": как сэкономить бензинВ России до конца года продлят запрет на экспорт бензинаВ Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знать
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, транспорт, топливо
Где купить топливо в Севастополе в понедельник
Где в Севастополе можно купить топливо в понедельник
22:11 26.07.2026 (обновлено: 22:18 26.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник бензин будет в свободной продаже и по QR-кодам. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"Завтра продажа трех видов топлива на АЗС будет свободной: ДТ NP (40 литров), АИ-95 NP (20 литров), АИ-100 (40 литров)", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По QR-кодам будут доступны также три вида топлива АИ-92 (20 литров), АИ-95 (20 литров),пропан-бутан (40 литров)
"Рассылка QR-кодов начнется с 22:00. Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет только если вы придете с оригиналом свидетельства о регистрации транспортного средства, номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак, и часть долить в канистру", – проинформировал Равожаев.
Лимит 40 литров завтра будет действовать на 5 АЗС:
– Верхнесадовое
– Орлиное
– Гончарное
– Таврида-1
– Таврида-2
"Заправка пропан-бутаном будет происходить только баллонов с актуальным сроком эксплуатации, уточнил губернатор. Заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит до 40 литров", – разъяснил глава региона.
Заправить газ в баллоны можно будет завтра на двух АЗС на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом.
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