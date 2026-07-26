https://crimea.ria.ru/20260726/den-vmf-rossii-istoriya-i-traditsii-prazdnika-1139174844.html

День ВМФ России: история и традиции праздника

День ВМФ России: история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 26.07.2026

День ВМФ России: история и традиции праздника

В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T07:55

2026-07-26T07:55

2026-07-26T07:32

инфографика

россия

вмф

армия и флот

вооруженные силы россии

праздники и памятные даты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129897977_0:0:2352:1323_1920x0_80_0_0_9de78e1f05345acface7b4b6ebca9336.jpg

В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2025 году он приходится на 27 июля.ВМФ включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота.О главных традициях праздника и задачах флота – в инфографике РИА Новости Крым.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вмф, армия и флот, вооруженные силы россии, праздники и памятные даты, инфографика