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День ВМФ России: история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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День ВМФ России: история и традиции праздника
День ВМФ России: история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 26.07.2026
День ВМФ России: история и традиции праздника
В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T07:55
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инфографика
россия
вмф
армия и флот
вооруженные силы россии
праздники и памятные даты
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В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2025 году он приходится на 27 июля.ВМФ включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота.О главных традициях праздника и задачах флота – в инфографике РИА Новости Крым.
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4.7
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россия, вмф, армия и флот, вооруженные силы россии, праздники и памятные даты, инфографика
День ВМФ России: история и традиции праздника

История и традиции празднования Дня Военно-Морского Флота России

07:55 26.07.2026
 
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В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2025 году он приходится на 27 июля.
ВМФ включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота.
О главных традициях праздника и задачах флота – в инфографике РИА Новости Крым.
День Военно-Морского Флота РоссииДень Военно-Морского Флота России
ИнфографикаРоссияВМФАрмия и флотВооруженные силы РоссииПраздники и памятные даты
 
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