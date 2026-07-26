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День ВМФ России: история и традиции праздника
День ВМФ России: история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 26.07.2026
День ВМФ России: история и традиции праздника
В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T07:55
2026-07-26T07:55
2026-07-26T07:32
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В России День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечают в последнее воскресенье июля на основании указа президента от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2025 году он приходится на 27 июля.ВМФ включает надводные силы, подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота.О главных традициях праздника и задачах флота – в инфографике РИА Новости Крым.
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россия, вмф, армия и флот, вооруженные силы россии, праздники и памятные даты, инфографика
День ВМФ России: история и традиции праздника
История и традиции празднования Дня Военно-Морского Флота России