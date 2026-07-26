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Четыре поезда в Крым опаздывают из-за урагана в Ростовской области - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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Четыре поезда в Крым опаздывают из-за урагана в Ростовской области
Четыре поезда в Крым опаздывают из-за урагана в Ростовской области - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Четыре поезда в Крым опаздывают из-за урагана в Ростовской области
Все поезда "Таврия" следованием в Крым, опаздывавшие из-за непогоды в Ростовской области, вошли в график, из Крыма с опозданием следуют четыре состава. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T21:22
2026-07-26T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия" следованием в Крым, опаздывавшие из-за непогоды в Ростовской области, вошли в график, из Крыма с опозданием следуют четыре состава. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Днем 26 июля восемь поездов в сообщении с Крымом следовали с опозданием из-за непогоды в Ростовской области, сообщали ранее в "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 20:00 с опозданием из Крыма следуют следующие составы:- № 017/018 Керчь-Москва – на 4,5 часа;- № 027/028 Керчь-Москва – на 3,5 часа;- № 179/180 Керчь – Санкт-Петербург – на 5 часов;- № 007/008 Керчь – Санкт -Петербург – на 5,5 часов.Время задержки в пути может измениться, подчеркивает перевозчик.Ранее в воскресенье стало известно, что один человек погиб и более десяти пострадали из-за непогоды в Ростове-на-Дону, в городе перебои с электроснабжением и зафиксировано более сотни происшествий.В департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области сообщили, что из‑за циклона, обрушившегося на регион, произошли перебои с электричеством: было нарушено электроснабжение 102 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях. В Ростове-на-Дону и двух районах области ввели режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму меняется график отправления автобусов к поездамПоезда в Крым будут курсировать до Керчи до 27 июляКрымским электричкам назначили две дополнительные остановки
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гранд сервис экспресс, поезд "таврия", поезд, крым, новости, железная дорога, новости крыма
Четыре поезда в Крым опаздывают из-за урагана в Ростовской области

Из-за урагана в Ростовской области опаздывают четыре поезда крымского направления

21:22 26.07.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия" следованием в Крым, опаздывавшие из-за непогоды в Ростовской области, вошли в график, из Крыма с опозданием следуют четыре состава. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
Днем 26 июля восемь поездов в сообщении с Крымом следовали с опозданием из-за непогоды в Ростовской области, сообщали ранее в "Гранд Сервис Экспресс".

"Все поезда "Таврия", которые сегодня, 26 июля, следовали в Крым и Краснодарский край с опозданием из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области, введены в график либо прибыли на станции назначения", – сказано в сообщении.

По состоянию на 20:00 с опозданием из Крыма следуют следующие составы:
- № 017/018 Керчь-Москва – на 4,5 часа;
- № 027/028 Керчь-Москва – на 3,5 часа;
- № 179/180 Керчь – Санкт-Петербург – на 5 часов;
- № 007/008 Керчь – Санкт -Петербург – на 5,5 часов.
Время задержки в пути может измениться, подчеркивает перевозчик.
Ранее в воскресенье стало известно, что один человек погиб и более десяти пострадали из-за непогоды в Ростове-на-Дону, в городе перебои с электроснабжением и зафиксировано более сотни происшествий.
В департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области сообщили, что из‑за циклона, обрушившегося на регион, произошли перебои с электричеством: было нарушено электроснабжение 102 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях. В Ростове-на-Дону и двух районах области ввели режим ЧС.
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