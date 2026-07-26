https://crimea.ria.ru/20260726/chast-kryma-ostaetsya-obestochennoy-iz-za-atak-vsu-1157986488.html
Часть Крыма остается обесточенной из-за атак ВСУ
Часть Крыма остается обесточенной из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Часть Крыма остается обесточенной из-за атак ВСУ
В Крыму из-за ударов украинских беспилотников остаются обесточенными ряд населенных пунктов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T08:37
2026-07-26T08:37
2026-07-26T08:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму из-за ударов украинских беспилотников остаются обесточенными ряд населенных пунктов. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".На северо-западе, востоке и юге Крыма сложная обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии. Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Крыма, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, предупредили на предприятии.Энергетики круглосуточно ведут работы по восстановлению электрической сети, подчеркнули в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Часть Крыма остается обесточенной из-за атак ВСУ
Часть Крыма остается обесточенной из-за атак украинских беспилотников
08:37 26.07.2026 (обновлено: 08:47 26.07.2026)