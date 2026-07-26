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ВСУ ночью пытались атаковать Крым и еще девять регионов России
ВСУ ночью пытались атаковать Крым и еще девять регионов России - РИА Новости Крым, 26.07.2026
ВСУ ночью пытались атаковать Крым и еще девять регионов России
За прошедшую ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T08:16
2026-07-26T08:16
2026-07-26T08:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. За прошедшую ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВСУ ночью пытались атаковать Крым и еще девять регионов России
ВСУ пытались атаковать Крым и еще девять регионов РФ беспилотниками в ночь на воскресенье
08:16 26.07.2026 (обновлено: 08:21 26.07.2026)