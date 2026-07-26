https://crimea.ria.ru/20260726/bespilotniki-vsu-nochyu-pytalis-atakovat-krym-i-esche-devyat-regionov-rossii-1157986319.html

ВСУ ночью пытались атаковать Крым и еще девять регионов России

ВСУ ночью пытались атаковать Крым и еще девять регионов России - РИА Новости Крым, 26.07.2026

ВСУ ночью пытались атаковать Крым и еще девять регионов России

За прошедшую ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T08:16

2026-07-26T08:16

2026-07-26T08:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. За прошедшую ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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