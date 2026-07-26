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Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денег - РИА Новости Крым, 26.07.2026
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Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денег
Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денег - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денег
Кредитные организации с 1 сентября 2027 года будут обязаны публиковать информацию о стоимости услуг по денежным переводам. Соответствующий закон подписал... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T17:22
2026-07-26T17:32
новости
банк
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финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Кредитные организации с 1 сентября 2027 года будут обязаны публиковать информацию о стоимости услуг по денежным переводам. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на сайте официальной правовой информации.В том числе, это касается информации об условиях переводов с использованием системы быстрых платежей, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа.В России 1 апреля вступили в силу новые правила осуществления денежных переводов в соответствии с приказом Минфина. Изменения носят технический характер и касаются переводов при уплате налогов и перечислений в бюджет, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли замораживать вклады россиян – ответ ЦентробанкаВ России меняются правила денежных переводов"Белый банкомат" - что это такое и почему это выгодно
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новости, банк, закон и право, финансы
Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денег

Путин обязал банки публиковать сведения о тарифах на переводы денег

17:22 26.07.2026 (обновлено: 17:32 26.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Кредитные организации с 1 сентября 2027 года будут обязаны публиковать информацию о стоимости услуг по денежным переводам. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на сайте официальной правовой информации.
"Кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, обязаны раскрывать в местах оказания услуг и на своих официальных сайтах…информацию об условиях, изменении условий оказания услуг", – сказано в документе.
В том числе, это касается информации об условиях переводов с использованием системы быстрых платежей, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа.
В России 1 апреля вступили в силу новые правила осуществления денежных переводов в соответствии с приказом Минфина. Изменения носят технический характер и касаются переводов при уплате налогов и перечислений в бюджет, сообщалось ранее.
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