https://crimea.ria.ru/20260726/banki-budut-informirovat-rossiyan-o-tarifakh-na-perevody-deneg-1157997036.html

Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денег

Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денег - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Банки будут информировать россиян о тарифах на переводы денег

Кредитные организации с 1 сентября 2027 года будут обязаны публиковать информацию о стоимости услуг по денежным переводам. Соответствующий закон подписал... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T17:22

2026-07-26T17:22

2026-07-26T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Кредитные организации с 1 сентября 2027 года будут обязаны публиковать информацию о стоимости услуг по денежным переводам. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на сайте официальной правовой информации.В том числе, это касается информации об условиях переводов с использованием системы быстрых платежей, а также об условиях предоставления, использования и приема электронных средств платежа.В России 1 апреля вступили в силу новые правила осуществления денежных переводов в соответствии с приказом Минфина. Изменения носят технический характер и касаются переводов при уплате налогов и перечислений в бюджет, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли замораживать вклады россиян – ответ ЦентробанкаВ России меняются правила денежных переводов"Белый банкомат" - что это такое и почему это выгодно

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, банк, закон и право, финансы