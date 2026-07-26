https://crimea.ria.ru/20260726/abubakr-i-vitaliana-kak-nazyvayut-malenkikh-krymchan-1157957418.html

Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчан

Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчан - РИА Новости Крым, 26.07.2026

Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчан

На прошедшей неделе в Крыму самыми редкими именами для новорожденных стали Абубакр и Азизе. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики Крым со ссылкой... РИА Новости Крым, 26.07.2026

2026-07-26T20:23

2026-07-26T20:23

2026-07-26T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На прошедшей неделе в Крыму самыми редкими именами для новорожденных стали Абубакр и Азизе. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики Крым со ссылкой на данные Департамента ЗАГС ведомства.Среди распространенных имен для малышей: Константин, Иван, Алексей, Александр, Эмран, Мустафа, Владислав, Михаил, Матвей, Давид, Полина, Анна, Аделина, Арина, Мария, Ульяна, Алиса, Ева, Ясмина, Мия, Милана, Адиле, Екатерина."На прошлой неделе в республике было зарегистрировано пять двоен: по две – в Симферополе (Артемий и Даниил, Кристина и Полина) и Керчи (Майя и Илья, Иван и Павел), одна – в Красногвардейском районе (Макар и Мирон).Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них – материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две крымчанки со званием "Мать-героиня" будут ежемесячно получать 76 тысячБез привязки к прописке: в Севастополе новая волна приема в 1 классЧисло многодетных семей в России растет – Путин

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минюст крыма, загс, семья, дети, имена