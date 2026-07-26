https://crimea.ria.ru/20260726/abubakr-i-vitaliana-kak-nazyvayut-malenkikh-krymchan-1157957418.html
Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчан
Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчан - РИА Новости Крым, 26.07.2026
Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчан
На прошедшей неделе в Крыму самыми редкими именами для новорожденных стали Абубакр и Азизе. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики Крым со ссылкой... РИА Новости Крым, 26.07.2026
2026-07-26T20:23
2026-07-26T20:23
2026-07-26T20:23
минюст крыма
загс
семья
дети
имена
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/19/1157974388_0:0:2890:1626_1920x0_80_0_0_cf40c076df3efb6765b5a31c597443c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На прошедшей неделе в Крыму самыми редкими именами для новорожденных стали Абубакр и Азизе. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики Крым со ссылкой на данные Департамента ЗАГС ведомства.Среди распространенных имен для малышей: Константин, Иван, Алексей, Александр, Эмран, Мустафа, Владислав, Михаил, Матвей, Давид, Полина, Анна, Аделина, Арина, Мария, Ульяна, Алиса, Ева, Ясмина, Мия, Милана, Адиле, Екатерина."На прошлой неделе в республике было зарегистрировано пять двоен: по две – в Симферополе (Артемий и Даниил, Кристина и Полина) и Керчи (Майя и Илья, Иван и Павел), одна – в Красногвардейском районе (Макар и Мирон).Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки. Самые востребованные из них – материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две крымчанки со званием "Мать-героиня" будут ежемесячно получать 76 тысячБез привязки к прописке: в Севастополе новая волна приема в 1 классЧисло многодетных семей в России растет – Путин
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/19/1157974388_0:0:2567:1925_1920x0_80_0_0_f18a40ca4dc3d77d7e52887e56fea7a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минюст крыма, загс, семья, дети, имена
Абубакр и Виталиана: как называют маленьких крымчан
Самыми редкими именами для новорожденных в Крыму на прошлой неделе стали Абубакр и Азизе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. На прошедшей неделе в Крыму самыми редкими именами для новорожденных стали Абубакр и Азизе. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики Крым со ссылкой на данные Департамента ЗАГС ведомства.
"Среди редких имен при регистрации рождения также были присвоены: Аяз, Ратмир, Надир, Идрис, Лаврентий, Климентий, Тихомир, Иса, Сибель, Николь, Виталиана, Амали, Дана, Алима, Азалия, Луиза, Сефае", – рассказали в министерстве.
Среди распространенных имен для малышей: Константин, Иван, Алексей, Александр, Эмран, Мустафа, Владислав, Михаил, Матвей, Давид, Полина, Анна, Аделина, Арина, Мария, Ульяна, Алиса, Ева, Ясмина, Мия, Милана, Адиле, Екатерина.
"На прошлой неделе в республике было зарегистрировано пять двоен: по две – в Симферополе (Артемий и Даниил, Кристина и Полина) и Керчи (Майя и Илья, Иван и Павел), одна – в Красногвардейском районе (Макар и Мирон).
Ранее сообщалось, что крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей, получают меры социальной поддержки
. Самые востребованные из них – материнский капитал, единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: