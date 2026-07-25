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Зима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в России

Зима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в России - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Зима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в России

Удары ВСУ по гражданским объектам в России, в частности складам маркетплейса, могут нарушить течение жизни обычных людей, однако своей главной цели действующая... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T17:09

2026-07-25T17:09

2026-07-25T17:09

мнения

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Удары ВСУ по гражданским объектам в России обернутся против нынешней киевской власти – мнение Удары ВСУ по гражданским объектам в России обернутся против нынешней киевской власти – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по гражданским объектам в России, в частности складам маркетплейса, могут нарушить течение жизни обычных людей, однако своей главной цели действующая власть на Украине не достигнет. Больше того – все это обернется против нее самой и, к сожалению, украинского народа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.Часть Крыма утром в пятницу, 24 июля, осталась без света из-за очередных атак беспилотников ВСУ на энергосистему полуострова. Кроме того, ночью враг ударил по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе, атаке подверглись аналогичные объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.По словам Шипилина, идея ужесточения и масштабирования атак ВСУ на гражданские объекты в России, в частности склады крупнейшего маркетплейса, заключается в том, чтобы нарушить привычную жизнь простых россиян."Маркетплейсы – цель крупная, плохо защищаемая, разбросанная по всей стране. Очень многие россияне пользуются маркетплейсами. И они (украинские нацисты – ред.) знают, что эти удары – по Московской области, по Ленинградской области, по Крыму, – нарушат нашу повседневную жизнь... Наша жизнь спокойная, размеренная, довольно зажиточная вызывает раздражение у украинцев", – сказал Шипилин.Главной же целью врага в данном случае было заставить людей думать о том, что война подобралась к дому каждого, вызвать бунты против российской власти, однако все это возымело обратное действие, добавил он.С каждым очередным ударом ВСУ по территории России, который не просто разрушает гражданскую инфраструктуру, но и оборачивается жертвами среди мирных людей, запрос российского общества усиливается и становится все более явственным: "Украина должна быть полностью лишена возможности даже смотреть в сторону России, не то что запускать беспилотники, неважно по каким объектам", добавил политолог.Суть не в мести украинскому населению, а в ликвидации каких бы то ни было угроз мирным гражданам России, чем сегодня, и теперь гораздо жестче, занимается армия РФ, уничтожая объекты на Украине, отметил он.Российское политическое руководство при этом, в отличие от власти в Киеве, не ставит задачи убивать мирных людей – цель лишить Украину возможности бить по нашим городам и инфраструктуре, но и гражданское украинское население при этом, к сожалению, будет задето, добавил Шипилин.Это значит, что "если Украина досуществует до зимы, то там будут большие проблемы и для населения тоже", поскольку далеко не у всех есть возможность подготовиться: генераторы дорогие, как и топливо для них, и всего этого становится все меньше."И у меня такое ощущение, что нынешним летом не особо мы чувствуем какой-то ущерб, который наносится Украине. Но зима покажет, что лето прошло не напрасно... Все это скажется зимой. Осталось несколько месяцев подождать", – заключил он.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии заявил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок в результате ежедневных групповых ударов ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФБольше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами России Удары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогруз

https://crimea.ria.ru/20260723/kogda-ukraina-mozhet-poteryat-vykhod-k-chernomu-moryu-i-kak-eto-izmenit-khod-svo--mnenie-1157875060.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, павел шипилин, украина, новости сво, удары по украине, россия, атаки всу