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Зима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в России - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Зима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в России
Зима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в России - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Зима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в России
Удары ВСУ по гражданским объектам в России, в частности складам маркетплейса, могут нарушить течение жизни обычных людей, однако своей главной цели действующая... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T17:09
2026-07-25T17:09
мнения
павел шипилин
украина
новости сво
удары по украине
россия
атаки всу
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Удары ВСУ по гражданским объектам в России обернутся против нынешней киевской власти – мнение
Удары ВСУ по гражданским объектам в России обернутся против нынешней киевской власти – мнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по гражданским объектам в России, в частности складам маркетплейса, могут нарушить течение жизни обычных людей, однако своей главной цели действующая власть на Украине не достигнет. Больше того – все это обернется против нее самой и, к сожалению, украинского народа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.Часть Крыма утром в пятницу, 24 июля, осталась без света из-за очередных атак беспилотников ВСУ на энергосистему полуострова. Кроме того, ночью враг ударил по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе, атаке подверглись аналогичные объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.По словам Шипилина, идея ужесточения и масштабирования атак ВСУ на гражданские объекты в России, в частности склады крупнейшего маркетплейса, заключается в том, чтобы нарушить привычную жизнь простых россиян."Маркетплейсы – цель крупная, плохо защищаемая, разбросанная по всей стране. Очень многие россияне пользуются маркетплейсами. И они (украинские нацисты – ред.) знают, что эти удары – по Московской области, по Ленинградской области, по Крыму, – нарушат нашу повседневную жизнь... Наша жизнь спокойная, размеренная, довольно зажиточная вызывает раздражение у украинцев", – сказал Шипилин.Главной же целью врага в данном случае было заставить людей думать о том, что война подобралась к дому каждого, вызвать бунты против российской власти, однако все это возымело обратное действие, добавил он.С каждым очередным ударом ВСУ по территории России, который не просто разрушает гражданскую инфраструктуру, но и оборачивается жертвами среди мирных людей, запрос российского общества усиливается и становится все более явственным: "Украина должна быть полностью лишена возможности даже смотреть в сторону России, не то что запускать беспилотники, неважно по каким объектам", добавил политолог.Суть не в мести украинскому населению, а в ликвидации каких бы то ни было угроз мирным гражданам России, чем сегодня, и теперь гораздо жестче, занимается армия РФ, уничтожая объекты на Украине, отметил он.Российское политическое руководство при этом, в отличие от власти в Киеве, не ставит задачи убивать мирных людей – цель лишить Украину возможности бить по нашим городам и инфраструктуре, но и гражданское украинское население при этом, к сожалению, будет задето, добавил Шипилин.Это значит, что "если Украина досуществует до зимы, то там будут большие проблемы и для населения тоже", поскольку далеко не у всех есть возможность подготовиться: генераторы дорогие, как и топливо для них, и всего этого становится все меньше."И у меня такое ощущение, что нынешним летом не особо мы чувствуем какой-то ущерб, который наносится Украине. Но зима покажет, что лето прошло не напрасно... Все это скажется зимой. Осталось несколько месяцев подождать", – заключил он.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии заявил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок в результате ежедневных групповых ударов ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФБольше полутысячи беспилотников сбили над Крымом и еще 15 регионами России Удары по Украине - в портах поражена инфраструктура и подбит сухогруз
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мнения, павел шипилин, украина, новости сво, удары по украине, россия, атаки всу
Зима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в России

Удары ВСУ по гражданским объектам в России не достигли главной цели – мнение

17:09 25.07.2026
 
© © REUTERS / StringerДым над Киевом
Дым над Киевом
© © REUTERS / Stringer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по гражданским объектам в России, в частности складам маркетплейса, могут нарушить течение жизни обычных людей, однако своей главной цели действующая власть на Украине не достигнет. Больше того – все это обернется против нее самой и, к сожалению, украинского народа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Павел Шипилин.
Удары ВСУ по гражданским объектам в России обернутся против нынешней киевской власти – мнение
17:09
Часть Крыма утром в пятницу, 24 июля, осталась без света из-за очередных атак беспилотников ВСУ на энергосистему полуострова. Кроме того, ночью враг ударил по логистическому комплексу Wildberries в Симферополе, атаке подверглись аналогичные объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
По словам Шипилина, идея ужесточения и масштабирования атак ВСУ на гражданские объекты в России, в частности склады крупнейшего маркетплейса, заключается в том, чтобы нарушить привычную жизнь простых россиян.
"Маркетплейсы – цель крупная, плохо защищаемая, разбросанная по всей стране. Очень многие россияне пользуются маркетплейсами. И они (украинские нацисты – ред.) знают, что эти удары – по Московской области, по Ленинградской области, по Крыму, – нарушат нашу повседневную жизнь... Наша жизнь спокойная, размеренная, довольно зажиточная вызывает раздражение у украинцев", – сказал Шипилин.
Главной же целью врага в данном случае было заставить людей думать о том, что война подобралась к дому каждого, вызвать бунты против российской власти, однако все это возымело обратное действие, добавил он.
"Действительно, они могут нарушить течение нашей жизни таким образом, но реакции, на которую рассчитывают, они не достигают. Наоборот, возникает раздражение тем, что СВО не настолько жестко идет, как хотелось бы. Реакция населения направлена не против наших властей, а против режима Зеленского. Украинский режим напоминает о том, что по соседству с Россией живут совершенно неадекватные люди, и с ними пора заканчивать. Вот какого результата они добились, на мой взгляд", – сказал Шипилин.
С каждым очередным ударом ВСУ по территории России, который не просто разрушает гражданскую инфраструктуру, но и оборачивается жертвами среди мирных людей, запрос российского общества усиливается и становится все более явственным: "Украина должна быть полностью лишена возможности даже смотреть в сторону России, не то что запускать беспилотники, неважно по каким объектам", добавил политолог.
Суть не в мести украинскому населению, а в ликвидации каких бы то ни было угроз мирным гражданам России, чем сегодня, и теперь гораздо жестче, занимается армия РФ, уничтожая объекты на Украине, отметил он.
Российское политическое руководство при этом, в отличие от власти в Киеве, не ставит задачи убивать мирных людей – цель лишить Украину возможности бить по нашим городам и инфраструктуре, но и гражданское украинское население при этом, к сожалению, будет задето, добавил Шипилин.
"Россия планомерно уничтожает те объекты, которые предназначены для украинского ВПК, но они двойного назначения. Удары по энергетическим объектам лишают возможности производить какое-то вооружение, беспилотники и ракеты, но также и отапливать дома. Поэтому... хотя мирное население мы не рассматриваем как цель воздействия, мирное украинское население неизбежно тоже будет задето", – сказал он.
Это значит, что "если Украина досуществует до зимы, то там будут большие проблемы и для населения тоже", поскольку далеко не у всех есть возможность подготовиться: генераторы дорогие, как и топливо для них, и всего этого становится все меньше.
"И у меня такое ощущение, что нынешним летом не особо мы чувствуем какой-то ущерб, который наносится Украине. Но зима покажет, что лето прошло не напрасно... Все это скажется зимой. Осталось несколько месяцев подождать", – заключил он.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии заявил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок в результате ежедневных групповых ударов ВС РФ.
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