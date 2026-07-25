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Wildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Wildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ
Wildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Wildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ
Wildberries в ускоренном режиме перестраивает логистику после ударов украинских беспилотников. Задействованы тысячи сортировочных центров по всей России,... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T07:24
2026-07-25T07:24
wildberries
атаки всу
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Wildberries в ускоренном режиме перестраивает логистику после ударов украинских беспилотников. Задействованы тысячи сортировочных центров по всей России, сообщила глава компании Татьяна Ким.Кроме того, для пострадавших селлеров предоставлены кредитные каникулы – WB Банк и WB Финанс автоматически предоставили отсрочку на три месяца по кредитам и займам."Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке", — добавила Ким.За неделю БПЛА ВСУ атаковали объекты компании в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. В результате погибли несколько человек, десятки получили ранения. В Крыму в ночь на пятницу действовала беспилотная опасность, в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries. Также в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.В ночь с 21 на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске , информировала ранее Ким. В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.СК возбудил уголовные дела о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Wildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ

Wildberries оперативно перестраивает логистику по всей стране после атак ВСУ

07:24 25.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Wildberries в ускоренном режиме перестраивает логистику после ударов украинских беспилотников. Задействованы тысячи сортировочных центров по всей России, сообщила глава компании Татьяна Ким.
"Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке", — написала она в Telegram-канале.
Кроме того, для пострадавших селлеров предоставлены кредитные каникулы – WB Банк и WB Финанс автоматически предоставили отсрочку на три месяца по кредитам и займам.
"Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке", — добавила Ким.
За неделю БПЛА ВСУ атаковали объекты компании в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. В результате погибли несколько человек, десятки получили ранения.
В Крыму в ночь на пятницу действовала беспилотная опасность, в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries. Также в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.
В ночь с 21 на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске , информировала ранее Ким. В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.
СК возбудил уголовные дела о теракте.
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WildberriesАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымПроисшествияТовары и услугиНовости
 
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