https://crimea.ria.ru/20260725/wildberries-operativno-perestraivaet-logistiku-posle-atak-vsu-1157962752.html

Wildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ

Wildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Wildberries оперативно перестраивает логистику после атак ВСУ

Wildberries в ускоренном режиме перестраивает логистику после ударов украинских беспилотников. Задействованы тысячи сортировочных центров по всей России,... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T07:24

2026-07-25T07:24

2026-07-25T07:24

wildberries

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Wildberries в ускоренном режиме перестраивает логистику после ударов украинских беспилотников. Задействованы тысячи сортировочных центров по всей России, сообщила глава компании Татьяна Ким.Кроме того, для пострадавших селлеров предоставлены кредитные каникулы – WB Банк и WB Финанс автоматически предоставили отсрочку на три месяца по кредитам и займам."Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке", — добавила Ким.За неделю БПЛА ВСУ атаковали объекты компании в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. В результате погибли несколько человек, десятки получили ранения. В Крыму в ночь на пятницу действовала беспилотная опасность, в Симферополе эвакуировали сотрудников сортировочного центра Wildberries. Также в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области.В ночь с 21 на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске , информировала ранее Ким. В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.СК возбудил уголовные дела о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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