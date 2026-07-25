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Высшие идеалы правды: Путин поздравил российских следователей - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Высшие идеалы правды: Путин поздравил российских следователей
Высшие идеалы правды: Путин поздравил российских следователей - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Высшие идеалы правды: Путин поздравил российских следователей
Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, отметив, что их опыт позволяет оперативно и качественно... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T07:44
2026-07-25T07:44
владимир путин (политик)
россия
праздники и памятные даты
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, отметив, что их опыт позволяет оперативно и качественно расследовать самые сложные дела.В России 25 июля ежегодно отмечают День сотрудника органов следствия РФ."Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия", - сказал глава государства в видеообращении.Президент подчеркнул, что сотрудники органов следствия проявляют твердость и решительно противостоят насилию и произволу, утверждая "высшие идеалы правды и справедливости".Кроме того, он отметил, что от результатов напряженной работы следователей во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера.Он отметил, что следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России сегодня достойно продолжают традиции, которые закладывались в следственных в органах более трех веков назад, в эпоху Петровских реформ и крепли на всех исторических этапах развития страны.Путин также выразил уверенность, что профессиональные принципы и безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей и пожелал им успехов в службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, праздники и памятные даты, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Высшие идеалы правды: Путин поздравил российских следователей

Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником

07:44 25.07.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником, отметив, что их опыт позволяет оперативно и качественно расследовать самые сложные дела.
В России 25 июля ежегодно отмечают День сотрудника органов следствия РФ.
"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Хочу выразить благодарность за ваш высокий профессионализм, за преданность Родине, народу России, закону. И, конечно, в этот праздничный день прошу передать самые теплые пожелания вашим коллегам и наставникам, ветеранам следствия", - сказал глава государства в видеообращении.
Президент подчеркнул, что сотрудники органов следствия проявляют твердость и решительно противостоят насилию и произволу, утверждая "высшие идеалы правды и справедливости".
Кроме того, он отметил, что от результатов напряженной работы следователей во многом зависят состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера.
"Накопленный вами опыт, новейшие технологии поиска, фиксации и анализа собранных доказательств позволяют оперативно и качественно расследовать самые сложные уголовные дела, обеспечивать неотвратимость наказания преступников, принимать действенные меры для возмещения причиненного ими вреда", - добавил президент.
Он отметил, что следователи МВД, ФСБ и Следственного комитета России сегодня достойно продолжают традиции, которые закладывались в следственных в органах более трех веков назад, в эпоху Петровских реформ и крепли на всех исторических этапах развития страны.
Путин также выразил уверенность, что профессиональные принципы и безупречная верность своему долгу будут и впредь главным ориентиром в работе российских следователей и пожелал им успехов в службе.
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Владимир Путин (политик)РоссияПраздники и памятные датыСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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