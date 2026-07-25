https://crimea.ria.ru/20260725/vsu-udarili-po-torgovomu-sudnu-v-kaspiyskom-more---est-zhertvy-1157983710.html

ВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы

ВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы - РИА Новости Крым, 25.07.2026

ВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы

В Каспийском море иранское судно подверглось атаке ВСУ. После взрыва на борту погиб один моряк. Об этом со ссылкой на МИД исламской республики пишет РИА... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T22:39

2026-07-25T22:39

2026-07-25T22:43

каспийское море

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Каспийском море иранское судно подверглось атаке ВСУ. После взрыва на борту погиб один моряк. Об этом со ссылкой на МИД исламской республики пишет РИА Новости.В МИД подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право на ответ после этой атаки."Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны", — добавили там.Ведомство отметило, что ответственность за последствия таких авантюр ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260725/v-kremle-sdelali-zayavlenie-posle-ataki-kieva-na-ktk-v-chernom-more-1157972182.html

каспийское море

украина

иран

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийское море, атаки всу, происшествия, украина, иран, новости, в мире, безопасность, судоходство