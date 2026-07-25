https://crimea.ria.ru/20260725/vsu-udarili-po-torgovomu-sudnu-v-kaspiyskom-more---est-zhertvy-1157983710.html
ВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы
ВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы - РИА Новости Крым, 25.07.2026
ВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы
В Каспийском море иранское судно подверглось атаке ВСУ. После взрыва на борту погиб один моряк. Об этом со ссылкой на МИД исламской республики пишет РИА... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T22:39
2026-07-25T22:39
2026-07-25T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Каспийском море иранское судно подверглось атаке ВСУ. После взрыва на борту погиб один моряк. Об этом со ссылкой на МИД исламской республики пишет РИА Новости.В МИД подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право на ответ после этой атаки."Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны", — добавили там.Ведомство отметило, что ответственность за последствия таких авантюр ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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каспийское море, атаки всу, происшествия, украина, иран, новости, в мире, безопасность, судоходство
ВСУ ударили по торговому судну в Каспийском море - есть жертвы
ВСУ атаковали иранский торговый корабль в Каспийском море - погиб один моряк
22:39 25.07.2026 (обновлено: 22:43 25.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Каспийском море иранское судно подверглось атаке ВСУ. После взрыва на борту погиб один моряк. Об этом со ссылкой на МИД исламской республики пишет РИА Новости.
"МИД Ирана решительно осуждает нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море утром в субботу, 25 июля. В результате атаки на судне произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения. Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны", — заявили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что Тегеран оставляет за собой право на ответ после этой атаки.
"Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны", — добавили там.
Ведомство отметило, что ответственность за последствия таких авантюр ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.
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