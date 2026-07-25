https://crimea.ria.ru/20260725/vsu-udarili-po-rostovskoy-oblasti-dronami-i-raketami-raneny-pyatero-1157962537.html

ВСУ ударили по Ростовской области дронами и ракетами: ранены пятеро

ВСУ ударили по Ростовской области дронами и ракетами: ранены пятеро - РИА Новости Крым, 25.07.2026

ВСУ ударили по Ростовской области дронами и ракетами: ранены пятеро

Пять человек ранены в Ростовской области при массированном ударе украинских беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T07:01

2026-07-25T07:01

2026-07-25T07:10

ростовская область

юрий слюсарь

атаки всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Пять человек ранены в Ростовской области при массированном ударе украинских беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В ночь на субботу над регионом отразили массированную атаку ВСУ. Силы ПВО работали во всех районах области. Были уничтожены БПЛА и ракеты.В Ростове в результате падения осколков повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие организации и складские помещения. Все возгорания, возникшие в результате атаки, ликвидированы, добавил Слюсарь.В Азовском районе частный дом загорелся из-за падения осколков беспилотников, пожар уже потушен. Кроме того, повреждения получило административное здание.В Мясниковском районе зафиксированы повреждения коммерческих объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости