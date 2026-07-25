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ВСУ ударили по Ростовской области дронами и ракетами: ранены пятеро - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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ВСУ ударили по Ростовской области дронами и ракетами: ранены пятеро
ВСУ ударили по Ростовской области дронами и ракетами: ранены пятеро - РИА Новости Крым, 25.07.2026
ВСУ ударили по Ростовской области дронами и ракетами: ранены пятеро
Пять человек ранены в Ростовской области при массированном ударе украинских беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T07:01
2026-07-25T07:10
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Пять человек ранены в Ростовской области при массированном ударе украинских беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В ночь на субботу над регионом отразили массированную атаку ВСУ. Силы ПВО работали во всех районах области. Были уничтожены БПЛА и ракеты.В Ростове в результате падения осколков повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие организации и складские помещения. Все возгорания, возникшие в результате атаки, ликвидированы, добавил Слюсарь.В Азовском районе частный дом загорелся из-за падения осколков беспилотников, пожар уже потушен. Кроме того, повреждения получило административное здание.В Мясниковском районе зафиксированы повреждения коммерческих объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
ВСУ ударили по Ростовской области дронами и ракетами: ранены пятеро

В Ростовской области при массированной атаке ВСУ дронами и ракетами ранены пять человек

07:01 25.07.2026 (обновлено: 07:10 25.07.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Пять человек ранены в Ростовской области при массированном ударе украинских беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В ночь на субботу над регионом отразили массированную атаку ВСУ. Силы ПВО работали во всех районах области. Были уничтожены БПЛА и ракеты.
"Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы и находятся в больнице в Ростове. Медики делают все необходимое", - написал он в МАКС.
В Ростове в результате падения осколков повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие организации и складские помещения. Все возгорания, возникшие в результате атаки, ликвидированы, добавил Слюсарь.
В Красносулинском районе повреждена инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска "Новошахтинск". К утру возгорание ликвидировано, однако действуют ограничения движения, добавил губернатор.
В Азовском районе частный дом загорелся из-за падения осколков беспилотников, пожар уже потушен. Кроме того, повреждения получило административное здание.
В Мясниковском районе зафиксированы повреждения коммерческих объектов.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовости
 
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