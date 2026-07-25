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ВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможности

ВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможности - РИА Новости Крым, 25.07.2026

ВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможности

ВСУ в ночь на субботу снова атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма. Из-за этого в ряде регионов нет света. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T08:37

2026-07-25T08:37

2026-07-25T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на субботу снова атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма. Из-за этого в ряде регионов нет света. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Энергетики предупреждают, что отключения абонентов происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. "Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме", - добавили на предприятии.В ночь на пятницу ВСУ ударили по энергетике Крыма. Часть населенных пунктов полуострова осталась без света. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Также Красногвардейский район Крыма оказался обесточен из-за ударов беспилотников ВСУ.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане получат выплаты за поврежденное в период ЧС жильеКрымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобилиЛенобласть передала Крыму 10 дизель-генераторов

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