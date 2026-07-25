https://crimea.ria.ru/20260725/vremya-otliva-kakie-izmeneniya-proiskhodyat-na-rynke-truda-v-krymu-1157837099.html

Время "отлива": какие изменения происходят на рынке труда в Крыму

Время "отлива": какие изменения происходят на рынке труда в Крыму - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Время "отлива": какие изменения происходят на рынке труда в Крыму

Оценивать ситуацию на рынке труда в Крыму в связи с ограничением в поставках топлива и перебоями с энергетикой возможно будет ближе к сентябрю, так как сейчас... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T18:40

2026-07-25T18:40

2026-07-25T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Оценивать ситуацию на рынке труда в Крыму в связи с ограничением в поставках топлива и перебоями с энергетикой возможно будет ближе к сентябрю, так как сейчас идут процессы "экономического отлива" и перераспределения занятости из одних отраслей в другие. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.По ее информации, первыми под удар попали сотрудники туристической, транспортной и сельскохозяйственной сфер.Оксана Волкина напомнила, что факт введения ЧС не отменяет действие Трудового кодекса."Сам факт ЧС не является автоматическим основанием для простоя, сокращения или увольнения. Тут надо действовать сейчас очень аккуратно, потому что некоторые люди тоже не готовы идти навстречу и наоборот готовы защищать свои права, и это правильно. Тут нужен баланс интересов", - подчеркнула она.В то же время, по словам собеседницы, несмотря на уже начавшийся отток рабочей силы, на полуострове все еще сохраняется дефицит кадров в некоторых отраслях.По мнению Оксаны Волкиной, сейчас общество еще не готово подстраиваться под новые реалии, люди не хотят ужиматься, идти на меньшую должность, на более низкую заработную плату.В данное время министерство труда и социальной политики Республики Крым выпустило памятку для работодателей о правовых кадровых решениях в режиме ЧС, про неполное рабочее время, простой, отпуск и сокращения, поделилась гостья студии."Работникам можно ознакомиться с этой информацией на сайте министерства, позвонить по соответствующему номеру, получить консультацию совершенно бесплатно", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотноРоссиянам назвали самые востребованные специальностиУвольнение в период действия режима ЧС: что важно знать

https://crimea.ria.ru/20260724/snizhenie-arendnoy-platy-dlya-biznesa-v-krymu--kak-poluchit-podderzhku-1157936585.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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