Время "отлива": какие изменения происходят на рынке труда в Крыму
В Крыму ситуация на рынке труда станет более понятна к сентябрю – эксперт
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ России изменится порядок начисления соцвыплат
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Оценивать ситуацию на рынке труда в Крыму в связи с ограничением в поставках топлива и перебоями с энергетикой возможно будет ближе к сентябрю, так как сейчас идут процессы "экономического отлива" и перераспределения занятости из одних отраслей в другие. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила HR-специалист, эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.
"Примерно с середины прошлого года пошла волна оптимизации, прекратились зарплатные гонки и рынок труда в Крыму стал "рваным". В каких-то сферах и отраслях появился переизбыток персонала, например, как в сфере IT-новичков, и острый дефицит в других - это рабочий персонал, персонал ЖКХ, строительная сфера, агросектор, медицина и так далее. И все это наложилось на ту острую ситуацию, которая возникла непосредственно в Республике Крым, когда с 26 июня ввели режим ЧС", - отметила она.
По ее информации, первыми под удар попали сотрудники туристической, транспортной и сельскохозяйственной сфер.
"На тех предприятиях, которые работают в формате соблюдения трудового законодательства, это тоже сказалось определенным образом. Но тут в трудовых отношениях есть возможность выходить из ситуации законным способом, с соблюдением интересов обеих сторон - и работодателя, и работника. Там, где была серая занятость, конечно, все очень печально. Где были гражданско-правовые договоры вместо трудовых, где вообще не было никаких договоров, кроме устных, там, конечно, наиболее незащищенная сейчас категория граждан, которые просто остались на улице, без всяких выплат и возможности встать на учет в центр занятости и тому подобное", - пояснила гостья эфира.
Оксана Волкина напомнила, что факт введения ЧС не отменяет действие Трудового кодекса.
"Сам факт ЧС не является автоматическим основанием для простоя, сокращения или увольнения. Тут надо действовать сейчас очень аккуратно, потому что некоторые люди тоже не готовы идти навстречу и наоборот готовы защищать свои права, и это правильно. Тут нужен баланс интересов", - подчеркнула она.
В то же время, по словам собеседницы, несмотря на уже начавшийся отток рабочей силы, на полуострове все еще сохраняется дефицит кадров в некоторых отраслях.
"Сейчас идет перераспределение занятости из одних отраслей в другие. То есть логистика, туризм, сезонный общепит, где сейчас нет востребованности, они теряют людей, а, производственники, торговля, медицина, - там по-прежнему мы видим дефицит, там требуются, в первую очередь, рабочие руки", - обозначила эксперт.
По мнению Оксаны Волкиной, сейчас общество еще не готово подстраиваться под новые реалии, люди не хотят ужиматься, идти на меньшую должность, на более низкую заработную плату.
"Сейчас еще лето, солнце, люди пребывают немножко в эйфории, в расслабленном состоянии. Если посмотреть сайты поиска работы HeadHunter и Avito, там очень большое количество вакансий, и при этом у нас рекордно малое количество зарегистрированных безработных. Да, эти цифры пока не объективны в том смысле, что в мгновение ока статистика не меняется. Где-то к сентябрю мы увидим более полную, четкую картину по безработице, по степени последствий той ситуации, которая наступила сейчас в плане рынка труда", - уточнила она.
В данное время министерство труда и социальной политики Республики Крым выпустило памятку для работодателей о правовых кадровых решениях в режиме ЧС, про неполное рабочее время, простой, отпуск и сокращения, поделилась гостья студии.
"Работникам можно ознакомиться с этой информацией на сайте министерства, позвонить по соответствующему номеру, получить консультацию совершенно бесплатно", - заключила она.
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