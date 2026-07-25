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Восемь человек погибли и 14 ранены при атаке ВСУ на турбазы под Мелитополем - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Восемь человек погибли и 14 ранены при атаке ВСУ на турбазы под Мелитополем
Восемь человек погибли и 14 ранены при атаке ВСУ на турбазы под Мелитополем - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Восемь человек погибли и 14 ранены при атаке ВСУ на турбазы под Мелитополем
Восемь человек, в том числе двое детей, погибли при ударе ВСУ по туристическим базам под Мелитополем. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T11:23
2026-07-25T12:11
атаки всу
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
новые регионы россии
новости сво
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе двое детей, погибли при ударе ВСУ по туристическим базам под Мелитополем. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его данным, удар в ночь на субботу пришелся по поселку Кирилловка.На месте работают оперативные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются.Всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь, заверил глава региона.В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет в ночь на 25 июля, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.Всего в течение ночи над регионами сбили 328 беспилотников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атаки всу, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, новые регионы россии, новости сво, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Восемь человек погибли и 14 ранены при атаке ВСУ на турбазы под Мелитополем

В Запорожской области при ударе ВСУ по турбазам погибли восемь и ранены 14 человек

11:23 25.07.2026 (обновлено: 12:11 25.07.2026)
 
© СК РоссииПоследствия атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области
© СК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе двое детей, погибли при ударе ВСУ по туристическим базам под Мелитополем. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его данным, удар в ночь на субботу пришелся по поселку Кирилловка.
"Атаке противника подверглись туристические базы. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие - восемь человек, из них двое детей", - написал он в МАКС.
На месте работают оперативные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются.
Всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь, заверил глава региона.
В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет в ночь на 25 июля, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.
Всего в течение ночи над регионами сбили 328 беспилотников.
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Атаки ВСУЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияНовые регионы РоссииНовости СВОНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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