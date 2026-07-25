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Восемь человек погибли и 14 ранены при атаке ВСУ на турбазы под Мелитополем

Восемь человек погибли и 14 ранены при атаке ВСУ на турбазы под Мелитополем - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Восемь человек погибли и 14 ранены при атаке ВСУ на турбазы под Мелитополем

Восемь человек, в том числе двое детей, погибли при ударе ВСУ по туристическим базам под Мелитополем. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T11:23

2026-07-25T11:23

2026-07-25T12:11

атаки всу

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

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новости сво

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Восемь человек, в том числе двое детей, погибли при ударе ВСУ по туристическим базам под Мелитополем. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его данным, удар в ночь на субботу пришелся по поселку Кирилловка.На месте работают оперативные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются.Всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь, заверил глава региона.В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет в ночь на 25 июля, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.Всего в течение ночи над регионами сбили 328 беспилотников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, новые регионы россии, новости сво, новости, беспилотник (бпла, дрон)