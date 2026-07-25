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В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
В Севастополе в субботу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T11:20
2026-07-25T11:20
2026-07-25T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Без света объекты инфраструктуры, торговые центры и больше 200 улиц. Полный список адресов опубликован здесь. Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что ВСУ в ночь на субботу снова атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
В Севастополе в субботу ввели режим временного ограничения электроснабжения