https://crimea.ria.ru/20260725/v-sevastopole-vveden-rezhim-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1157965417.html

В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения

В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 25.07.2026

В Севастополе введен режим ограничения электроснабжения

В Севастополе в субботу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T11:20

2026-07-25T11:20

2026-07-25T11:20

севастополь

севастопольэнерго

энергосистема крыма

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

электросети крыма

отключение электроэнергии в крыму

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834490_0:0:1862:1047_1920x0_80_0_0_23ac810b572c0027a03105b9eb252601.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Без света объекты инфраструктуры, торговые центры и больше 200 улиц. Полный список адресов опубликован здесь. Ранее в "Крымэнерго" сообщили, что ВСУ в ночь на субботу снова атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма. Отсутствует возможность подачи электроэнергии в часть населенных пунктов полуострова.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, новости севастополя, общество