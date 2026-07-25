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В Севастополе ограничили движение троллейбусов
В Севастополе ограничили движение троллейбусов - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Севастополе ограничили движение троллейбусов
Движение троллейбусов по трем маршрутам в Севастополе ограничили из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T16:28
2026-07-25T16:28
2026-07-25T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Движение троллейбусов по трем маршрутам в Севастополе ограничили из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Об этом сообщили в городском "Севэлектроавтотрансе им. А.С. Круподерова".Так, маршрут №1 будет следовать до площади Восставших. Маршрут № 10 – через улицу Льва Толстого и площадь Восставших в прямом и обратном направлении. А троллейбусы № 76 пока ходят до улицы Меньшикова.Утром в субботу на предприятии предупредили, что в работе троллейбусов № 1, 4, 5, 10, 14, 19, 76 есть временные перебои из-за напряжения в контактной сети, из-за чего движение может быть нестабильным в течение ближайшего часа. После полудня контактная сеть была включена и троллейбусы восстановили работу в соответствии со своими схемами движения.Накануне, 25 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после длительного ремонта подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского и асфальтирования дороги, смонтирована контактная сеть и по маршрутам через этот участок снова пошли троллейбусы. В частности, к привычным маршрутам вернулись троллейбусы №1, 5, 10 и 10К.По поручению губернатора, департамент транспорта пересмотрит схему движения троллейбуса №10К на предмет того, "какие изменения можно внести для повышения комфорта пассажиров", уточнил глава города.Рабочее движение по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе открыли 17 июля. Тогда к привычным схемам движения уже вернулась большая часть автобусных маршрутов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, троллейбус, транспорт, общественный транспорт, новости севастополя, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии
В Севастополе ограничили движение троллейбусов
В Севастополе ограничили движение троллейбусов из-за отсутствия напряжения
16:28 25.07.2026 (обновлено: 16:29 25.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Движение троллейбусов по трем маршрутам в Севастополе ограничили из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Об этом сообщили в городском "Севэлектроавтотрансе им. А.С. Круподерова".
"В связи с отключением напряжения со стороны "Севастопольэнерго" временно изменяется схема движения троллейбусных маршрутов", – сказано в сообщении предприятия на платформе МАКС.
Так, маршрут №1 будет следовать до площади Восставших. Маршрут № 10 – через улицу Льва Толстого и площадь Восставших в прямом и обратном направлении. А троллейбусы № 76 пока ходят до улицы Меньшикова.
Утром в субботу на предприятии предупредили, что в работе троллейбусов № 1, 4, 5, 10, 14, 19, 76 есть временные перебои из-за напряжения в контактной сети, из-за чего движение может быть нестабильным в течение ближайшего часа. После полудня контактная сеть была включена и троллейбусы восстановили работу в соответствии со своими схемами движения.
Накануне, 25 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после длительного ремонта подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского и асфальтирования дороги, смонтирована контактная сеть и по маршрутам через этот участок снова пошли троллейбусы. В частности, к привычным маршрутам вернулись троллейбусы №1, 5, 10 и 10К.
По поручению губернатора, департамент транспорта пересмотрит схему движения троллейбуса №10К на предмет того, "какие изменения можно внести для повышения комфорта пассажиров", уточнил глава города.
Рабочее движение по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе открыли
17 июля. Тогда к привычным схемам движения уже вернулась большая часть автобусных маршрутов.
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