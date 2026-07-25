https://crimea.ria.ru/20260725/v-sevastopole-na-pozhare-v-dome-postradal-muzhchina-1157983562.html

В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина

В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 25.07.2026

В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина

В Севастополе мужчина пострадал при пожаре в двухэтажном садовом доме. Спасатели передали его медикам. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T22:32

2026-07-25T22:32

2026-07-25T22:33

севастополь

пожар

мчс севастополя

происшествия

новости севастополя

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/19/1157983207_0:45:1415:841_1920x0_80_0_0_89d040c3948bbb550afda7298b776c3a.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина пострадал при пожаре в двухэтажном садовом доме. Спасатели передали его медикам. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Информация о пожаре в садоводческом товариществе "Химик" поступила в ведомство в 19:02 в субботу.Пожар был локализован за полчаса, а полностью возгорание потушили спустя почти два – в 20:47."Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – отметили в главке МЧС по Севастополю.Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщали, что в Севастополе с начала года в жилых домах зафиксировано 137 пожаров, в которых погибли семь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260723/vzryv-gaza-v-podmoskove-obnaruzheno-pogibshiy-1157906643.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя, общество