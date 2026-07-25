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В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина
В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина
В Севастополе мужчина пострадал при пожаре в двухэтажном садовом доме. Спасатели передали его медикам. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T22:32
2026-07-25T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина пострадал при пожаре в двухэтажном садовом доме. Спасатели передали его медикам. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Информация о пожаре в садоводческом товариществе "Химик" поступила в ведомство в 19:02 в субботу.Пожар был локализован за полчаса, а полностью возгорание потушили спустя почти два – в 20:47."Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – отметили в главке МЧС по Севастополю.Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщали, что в Севастополе с начала года в жилых домах зафиксировано 137 пожаров, в которых погибли семь человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости севастополя, общество
В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина

В Севастополе на пожаре в частном доме пострадал мужчина – огонь охватил 100 квадратов

22:32 25.07.2026 (обновлено: 22:33 25.07.2026)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина
В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина пострадал при пожаре в двухэтажном садовом доме. Спасатели передали его медикам. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Информация о пожаре в садоводческом товариществе "Химик" поступила в ведомство в 19:02 в субботу.
"Прибывшие к месту подразделения МЧС России установили, что горит двухэтажный частный дом, огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Пострадал, получив порезы рук, мужчина – его передали медицинской бригаде для госпитализации", – рассказали спасатели.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина
В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
В Севастополе на пожаре в доме пострадал мужчина
Пожар был локализован за полчаса, а полностью возгорание потушили спустя почти два – в 20:47.
"Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – отметили в главке МЧС по Севастополю.
Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщали, что в Севастополе с начала года в жилых домах зафиксировано 137 пожаров, в которых погибли семь человек.
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