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В Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышу - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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В Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышу
В Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышу - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышу
В Севастополе на дороге к Инкерману иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с другим авто. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T11:12
2026-07-25T11:12
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дтп
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полиция севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на дороге к Инкерману иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с другим авто. Об этом сообщили в полиции города. ДТП произошло в субботу в районе 8:31. В аварии никто не пострадал. Признаков опьянения у участников дорожного происшествия не установлено.Сотрудники Госавтоинспекции на месте оказывают помощь и осуществляют нормализацию дорожного движения, добавили в УМВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышу

В Севастополе иномарка перевернулась на крышу при ДТП

11:12 25.07.2026
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышу
В Севастополе девушка за рулем иномарки опрокинула второе авто на крышу
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на дороге к Инкерману иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с другим авто. Об этом сообщили в полиции города.
ДТП произошло в субботу в районе 8:31.
"21-летняя девушка-водитель автомобиля Hyundai выбрала небезопасную дистанцию до впереди движущегося Volkswagen, в результате чего совершила столкновение. После удара "немец" продолжил движение вперед, допустил наезд на пешеходное ограждение и опрокинулся", - уточнили подробности правоохранители.
В аварии никто не пострадал. Признаков опьянения у участников дорожного происшествия не установлено.
Сотрудники Госавтоинспекции на месте оказывают помощь и осуществляют нормализацию дорожного движения, добавили в УМВД.
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