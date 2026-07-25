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В Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышу
В Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышу - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышу
В Севастополе на дороге к Инкерману иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с другим авто. Об этом сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T11:12
2026-07-25T11:12
2026-07-25T11:12
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на дороге к Инкерману иномарка опрокинулась на крышу после столкновения с другим авто. Об этом сообщили в полиции города. ДТП произошло в субботу в районе 8:31. В аварии никто не пострадал. Признаков опьянения у участников дорожного происшествия не установлено.Сотрудники Госавтоинспекции на месте оказывают помощь и осуществляют нормализацию дорожного движения, добавили в УМВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе девушка за рулем иномарки "опрокинула" второе авто на крышу
В Севастополе иномарка перевернулась на крышу при ДТП