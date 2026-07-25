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В России до конца года продлят запрет на экспорт бензина - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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В России до конца года продлят запрет на экспорт бензина
В России до конца года продлят запрет на экспорт бензина - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В России до конца года продлят запрет на экспорт бензина
Запрет на экспорт бензина в России будет продлен до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T16:39
2026-07-25T16:39
бензин
топливо
александр новак
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Запрет на экспорт бензина в России будет продлен до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.При этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", добавил Новак Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы чтобы нефтепроводящие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.Ранее он сообщил, что вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране.Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок, сообщала на прошлой неделе пресс-служба Минэнерго России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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бензин, топливо, александр новак, россия, новости
В России до конца года продлят запрет на экспорт бензина

В России до конца года продлят запрет на экспорт бензина - Новак

16:39 25.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Запрет на экспорт бензина в России будет продлен до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
"По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года", - сказал он журналистам.
При этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", добавил Новак Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы чтобы нефтепроводящие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.
Ранее он сообщил, что вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.
Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок, сообщала на прошлой неделе пресс-служба Минэнерго России.
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БензинТопливоАлександр НовакРоссияНовости
 
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