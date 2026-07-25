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В России до конца года продлят запрет на экспорт бензина
В России до конца года продлят запрет на экспорт бензина - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В России до конца года продлят запрет на экспорт бензина
Запрет на экспорт бензина в России будет продлен до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T16:39
2026-07-25T16:39
2026-07-25T16:39
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Запрет на экспорт бензина в России будет продлен до конца года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.При этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", добавил Новак Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы чтобы нефтепроводящие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.Ранее он сообщил, что вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране.Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок, сообщала на прошлой неделе пресс-служба Минэнерго России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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бензин, топливо, александр новак, россия, новости
В России до конца года продлят запрет на экспорт бензина
В России до конца года продлят запрет на экспорт бензина - Новак