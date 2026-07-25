https://crimea.ria.ru/20260725/v-krymu-voennye-pensionery-mogut-poluchit-vtoruyu-pensiyu-1157942936.html
В Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсию
В Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсию - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсию
В Крыму свыше семи тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от регионального отделения Социального фонда России (СФР), сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T09:31
2026-07-25T09:31
2026-07-25T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Крыму свыше семи тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от регионального отделения Социального фонда России (СФР), сообщает пресс-служба организации.Право на ее назначение возникает, если после увольнения со службы военнослужащие продолжили трудовую деятельность в гражданских организациях и работодатели отчисляли за них страховые взносы, отметили в отделении СФР.Пенсионные выплаты по линии Отделения СФР по Республике Крым могут быть назначены военному пенсионеру, если он достиг общеустановленного возраста (право на вторую пенсию в 2026 году появилось у мужчин 1962 года рождения (в 64 года) и у женщин 1967 года рождения (в 59 лет), есть требуемый страховой стажа, не учтенный при назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2026 году он составляет 15 лет.Кроме того, необходимо наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов – на 2026 год она установлена в размере 30, а также установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости в России пересчитают с 1 августа, это касается работающих пенсионеров.Более 25 тысяч родителей-пенсионеров в Крыму получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей, сообщали ранее в пресс-службе Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принят закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов боевых действийВ России упростят процесс оформления пенсийНовые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсий
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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отделение социального фонда россии по республике крым, пенсия, соцзащита, крым, новости крыма, вооруженные силы россии
В Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсию
В Крыму свыше 7 тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от Социального фонда
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Крыму свыше семи тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от регионального отделения Социального фонда России (СФР), сообщает пресс-служба организации.
"Военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств, имеют возможность получать еще одну пенсию по линии регионального Отделения Социального фонда", – говорится в сообщении.
Право на ее назначение возникает, если после увольнения со службы военнослужащие продолжили трудовую деятельность в гражданских организациях и работодатели отчисляли за них страховые взносы, отметили в отделении СФР.
Пенсионные выплаты по линии Отделения СФР по Республике Крым могут быть назначены военному пенсионеру, если он достиг общеустановленного возраста (право на вторую пенсию в 2026 году появилось у мужчин 1962 года рождения (в 64 года) и у женщин 1967 года рождения (в 59 лет), есть требуемый страховой стажа, не учтенный при назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2026 году он составляет 15 лет.
Кроме того, необходимо наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов – на 2026 год она установлена в размере 30, а также установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.
"Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без учета фиксированной выплаты. Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит ежегодной индексации с 1 января и корректировке с 1 августа", – пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось
, что страховые пенсии по старости в России пересчитают с 1 августа, это касается работающих пенсионеров.
Более 25 тысяч родителей-пенсионеров
в Крыму получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей, сообщали ранее в пресс-службе Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.
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