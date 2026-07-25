https://crimea.ria.ru/20260725/v-krymu-voennye-pensionery-mogut-poluchit-vtoruyu-pensiyu-1157942936.html

В Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсию

В Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсию - РИА Новости Крым, 25.07.2026

В Крыму военные пенсионеры могут получить вторую пенсию

В Крыму свыше семи тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от регионального отделения Социального фонда России (СФР), сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T09:31

2026-07-25T09:31

2026-07-25T09:31

отделение социального фонда россии по республике крым

пенсия

соцзащита

крым

новости крыма

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Крыму свыше семи тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию от регионального отделения Социального фонда России (СФР), сообщает пресс-служба организации.Право на ее назначение возникает, если после увольнения со службы военнослужащие продолжили трудовую деятельность в гражданских организациях и работодатели отчисляли за них страховые взносы, отметили в отделении СФР.Пенсионные выплаты по линии Отделения СФР по Республике Крым могут быть назначены военному пенсионеру, если он достиг общеустановленного возраста (право на вторую пенсию в 2026 году появилось у мужчин 1962 года рождения (в 64 года) и у женщин 1967 года рождения (в 59 лет), есть требуемый страховой стажа, не учтенный при назначении пенсии по линии силового ведомства. В 2026 году он составляет 15 лет.Кроме того, необходимо наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов – на 2026 год она установлена в размере 30, а также установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.Ранее сообщалось, что страховые пенсии по старости в России пересчитают с 1 августа, это касается работающих пенсионеров.Более 25 тысяч родителей-пенсионеров в Крыму получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей, сообщали ранее в пресс-службе Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принят закон о бесплатном ЭКО для вдов ветеранов боевых действийВ России упростят процесс оформления пенсийНовые регионы получат 6,5 млрд рублей на выплату пенсий

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отделение социального фонда россии по республике крым, пенсия, соцзащита, крым, новости крыма, вооруженные силы россии