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В Крыму откроется новый центр протезирования для инвалидов
В Крыму откроется новый центр протезирования для инвалидов - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Крыму откроется новый центр протезирования для инвалидов
В Крыму и еще двух регионах России до конца года появятся новые центры протезирования и реабилитации для людей с инвалидностью. По информации правительства РФ,... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T14:21
2026-07-25T14:21
2026-07-25T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и еще двух регионах России до конца года появятся новые центры протезирования и реабилитации для людей с инвалидностью. По информации правительства РФ, на эти цели будет направлено 360 миллионов рублей.Отмечается, что средства позволят открыть центры в Ялте, а также Нижнем Новгороде и Красноярске до конца текущего года. Они появятся на базе учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству, уточнили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны срокиВ Евпатории общежитие в реабилитационном центре готово на 95%Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 года
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крым, правительство россии, инвалидность, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости
В Крыму откроется новый центр протезирования для инвалидов
В Крыму откроется новый центр протезирования и реабилитации для людей с инвалидностью