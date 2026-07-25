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В Крыму откроется новый центр протезирования для инвалидов - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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В Крыму откроется новый центр протезирования для инвалидов
В Крыму откроется новый центр протезирования для инвалидов - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Крыму откроется новый центр протезирования для инвалидов
В Крыму и еще двух регионах России до конца года появятся новые центры протезирования и реабилитации для людей с инвалидностью. По информации правительства РФ,... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T14:21
2026-07-25T14:21
крым
правительство россии
инвалидность
общество
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и еще двух регионах России до конца года появятся новые центры протезирования и реабилитации для людей с инвалидностью. По информации правительства РФ, на эти цели будет направлено 360 миллионов рублей.Отмечается, что средства позволят открыть центры в Ялте, а также Нижнем Новгороде и Красноярске до конца текущего года. Они появятся на базе учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству, уточнили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пилот по реабилитации детей-инвалидов в Крыму: стали известны срокиВ Евпатории общежитие в реабилитационном центре готово на 95%Развитие здравоохранения в России: что будет сделано до 2030 года
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крым, правительство россии, инвалидность, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости
В Крыму откроется новый центр протезирования для инвалидов

В Крыму откроется новый центр протезирования и реабилитации для людей с инвалидностью

14:21 25.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Макеев ДмитрийИнвалидные коляски
Инвалидные коляски - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости Крым . Макеев Дмитрий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму и еще двух регионах России до конца года появятся новые центры протезирования и реабилитации для людей с инвалидностью. По информации правительства РФ, на эти цели будет направлено 360 миллионов рублей.
"Нижегородской области, Крыму и Красноярскому краю будет направлено 360 млн рублей на создание центров протезно-ортопедической помощи и реабилитации", – сказано в сообщении правительства в соцсети МАКС.
Отмечается, что средства позволят открыть центры в Ялте, а также Нижнем Новгороде и Красноярске до конца текущего года. Они появятся на базе учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству, уточнили в правительстве.
"В них гражданам с инвалидностью, в том числе участникам специальной военной операции, будут оказываться услуги по комплексной реабилитации и абилитации. Работа ведется по поручению президента", – сказано в сообщении.
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