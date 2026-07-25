https://crimea.ria.ru/20260725/v-krymu-nazvali-glavnye-zadachi-sledovateley-1157964456.html

В Крыму назвали главные задачи следователей

В Крыму назвали главные задачи следователей - РИА Новости Крым, 25.07.2026

В Крыму назвали главные задачи следователей

Сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, органов следствия МВД и ФСБ достойно выполняют поставленные задачи в непростых... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T10:21

2026-07-25T10:21

2026-07-25T10:28

крым

сергей аксенов

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, органов следствия МВД и ФСБ достойно выполняют поставленные задачи в непростых условиях. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников органов следствия РФ.Аксенов отметил, что от добросовестного выполнения следователями своего долга во многом зависит вера людей в торжество справедливости, в неотвратимость наказания для преступников, и крымские следователи вносят "значимый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, экстремизмом и терроризмом, в защиту прав и свобод граждан"."Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, органов следствия МВД и ФСБ достойно выполняют поставленные задачи", – подчеркнул Аксенов в своем поздравительном сообщении в МАКС.Председатель Госсовета РК Владимир Константинов в своем поздравлении обратил внимание на то, что работа крымских следователей на протяжении 12 лет велась в непростых условиях, когда "враг постоянно пытался устроить разного рода подлости, планировал диверсии в отношении жителей полуострова".По его словам, для достижения поставленных целей "все органы власти должны быть друг к другу ближе, избавиться от бюрократии и сосредоточиться на решении проблем, которые ставит перед нами время".Ранее с профессиональным праздником российских следователей поздравил президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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