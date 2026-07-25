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В Крыму назвали главные задачи следователей - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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В Крыму назвали главные задачи следователей
В Крыму назвали главные задачи следователей - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Крыму назвали главные задачи следователей
Сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, органов следствия МВД и ФСБ достойно выполняют поставленные задачи в непростых... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T10:21
2026-07-25T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, органов следствия МВД и ФСБ достойно выполняют поставленные задачи в непростых условиях. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников органов следствия РФ.Аксенов отметил, что от добросовестного выполнения следователями своего долга во многом зависит вера людей в торжество справедливости, в неотвратимость наказания для преступников, и крымские следователи вносят "значимый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, экстремизмом и терроризмом, в защиту прав и свобод граждан"."Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, органов следствия МВД и ФСБ достойно выполняют поставленные задачи", – подчеркнул Аксенов в своем поздравительном сообщении в МАКС.Председатель Госсовета РК Владимир Константинов в своем поздравлении обратил внимание на то, что работа крымских следователей на протяжении 12 лет велась в непростых условиях, когда "враг постоянно пытался устроить разного рода подлости, планировал диверсии в отношении жителей полуострова".По его словам, для достижения поставленных целей "все органы власти должны быть друг к другу ближе, избавиться от бюрократии и сосредоточиться на решении проблем, которые ставит перед нами время".Ранее с профессиональным праздником российских следователей поздравил президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, сергей аксенов, владимир константинов, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма
В Крыму назвали главные задачи следователей

Власти Крыма поздравили следователей с праздником и навали главные совместные задачи

10:21 25.07.2026 (обновлено: 10:28 25.07.2026)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ по республике Крым и городу СевастопольСледственные действия на месте происшествия
Следственные действия на месте происшествия
© Фото: пресс-служба ГСУ по республике Крым и городу Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю, органов следствия МВД и ФСБ достойно выполняют поставленные задачи в непростых условиях. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников органов следствия РФ.
Аксенов отметил, что от добросовестного выполнения следователями своего долга во многом зависит вера людей в торжество справедливости, в неотвратимость наказания для преступников, и крымские следователи вносят "значимый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, экстремизмом и терроризмом, в защиту прав и свобод граждан".
"Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, органов следствия МВД и ФСБ достойно выполняют поставленные задачи", – подчеркнул Аксенов в своем поздравительном сообщении в МАКС.
Он добавил, что особое значение сегодня имеет пресечение попыток врага дестабилизировать обстановку в Крыму, включая расследование дел, связанных с терроризмом, диверсионной деятельностью, преступлениями украинских нацистов.
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов в своем поздравлении обратил внимание на то, что работа крымских следователей на протяжении 12 лет велась в непростых условиях, когда "враг постоянно пытался устроить разного рода подлости, планировал диверсии в отношении жителей полуострова".
"Благодаря профессионализму, слаженности и оперативности действий коллектива Главного следственного управления Следственного комитета России по республике многие преступления были своевременно предотвращены. Сегодня наша общая и первостепенная задача – скорейший выход из кризиса, с которым столкнулся полуостров", – написал Константинов в МАКС.
По его словам, для достижения поставленных целей "все органы власти должны быть друг к другу ближе, избавиться от бюрократии и сосредоточиться на решении проблем, которые ставит перед нами время".
Ранее с профессиональным праздником российских следователей поздравил президент РФ Владимир Путин.
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КрымСергей АксеновВладимир КонстантиновГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости Крыма
 
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