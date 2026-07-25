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В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знать
В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знать - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знать
В Крыму активизировались мошенники, которые обманывают жителей и гостей полуострова, предлагая топливо и генераторы по двум основным схемам. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T12:59
2026-07-25T12:59
2026-07-25T12:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму активизировались мошенники, которые обманывают жителей и гостей полуострова, предлагая топливо и генераторы по двум основным схемам. Об этом сообщили в МВД по республике."В связи с непростой ситуацией, сложившейся на территории Республики Крым в сфере энергоснабжения и обеспечения топливом, правоохранительные органы фиксируют рост мошеннических действий", – говорится на сайте ведомства.В полиции отмечают, что, пользуясь обеспокоенностью граждан и дефицитом ресурсов, злоумышленники наживаются на людях, предлагая якобы дешевый бензин и электрогенераторы.Среди основных схем мошенничества – обман при покупке топлива в популярных мессенджерах и соцсетях.Кроме того, орудуют злоумышленники с помощью фейковых сайтов по продаже генераторов и солнечных батарей, добавили в ведомстве.По данным полиции, на этой неделе одной из жертв мошенников оказался 42‑летний житель Ялты, лишившись крупной суммы денег. На фейковом сайте, имитировавшем интернет‑магазин, мужчина перевел 100 тысяч рублей за портативную электростанцию, после чего продавец перестал выходить на связь, а сайт был удален.Полиция призывает крымчан и гостей республики критически относиться к слишком выгодным предложениям, быть бдительными, проверять всю информацию и рассказать родным, близким и соседям о существующих схемах обмана.В случае, если вы столкнулись с подозрительными предложениями или стали жертвой мошенников, сообщить об этом нужно немедленно в органы внутренних дел по телефону 102 либо в ближайшее отделение полиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали энергетику Крыма: часть населенных пунктов запитать нет возможностиГде купить бензин в Крыму и Севастополе в субботуВ Севастополе введен режим ограничения электроснабжения
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, мвд по республике крым, мошенничество, кибербезопасность, киберпреступность, новости крыма, топливо, общество
В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знать
В Крыму аферисты предлагают зарезервировать бензин и создают фейковые сайты с генераторами
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Крыму активизировались мошенники, которые обманывают жителей и гостей полуострова, предлагая топливо и генераторы по двум основным схемам. Об этом сообщили в МВД по республике.
"В связи с непростой ситуацией, сложившейся на территории Республики Крым в сфере энергоснабжения и обеспечения топливом, правоохранительные органы фиксируют рост мошеннических действий", – говорится на сайте ведомства.
В полиции отмечают, что, пользуясь обеспокоенностью граждан и дефицитом ресурсов, злоумышленники наживаются на людях, предлагая якобы дешевый бензин и электрогенераторы.
Среди основных схем мошенничества – обман при покупке топлива в популярных мессенджерах и соцсетях.
"Злоумышленники создают каналы и чаты, копирующие бренды известных сетей АЗС: пользователям предлагают "зарезервировать до 20 литров топлива и организовать доставку". Потенциальных покупателей активно торопят с предоплатой, после перевода средств по указанным реквизитам мошенники исчезают", – рассказали в полиции.
Кроме того, орудуют злоумышленники с помощью фейковых сайтов по продаже генераторов и солнечных батарей, добавили в ведомстве.
"Мошенники создают поддельные интернет‑магазины, визуально неотличимые от легальных торговых площадок. Через них предлагают генераторы, портативные электростанции, солнечные батареи и иные товары, востребованные при перебоях энергоснабжения", – уточнили правоохранители.
По данным полиции, на этой неделе одной из жертв мошенников оказался 42‑летний житель Ялты, лишившись крупной суммы денег. На фейковом сайте, имитировавшем интернет‑магазин, мужчина перевел 100 тысяч рублей за портативную электростанцию, после чего продавец перестал выходить на связь, а сайт был удален.
Полиция призывает крымчан и гостей республики критически относиться к слишком выгодным предложениям, быть бдительными, проверять всю информацию и рассказать родным, близким и соседям о существующих схемах обмана.
"Приобретайте топливо исключительно на официальных автозаправочных станциях, имеющих разрешительную документацию. Избегайте сделок с частными лицами, предлагающими горючее "с рук" или по объявлениям в мессенджерах и соцсетях. Не переводите предоплату неизвестным лицам при покупке товаров через интернет. Если вам предлагают топливо или генератор по подозрительно низкой цене, лучше воздержаться от сделки", – рекомендуют правоохранители.
В случае, если вы столкнулись с подозрительными предложениями или стали жертвой мошенников, сообщить об этом нужно немедленно в органы внутренних дел по телефону 102 либо в ближайшее отделение полиции.
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