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В Крыму 17 сел и два города в субботу остались без воды - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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В Крыму 17 сел и два города в субботу остались без воды
В Крыму 17 сел и два города в субботу остались без воды - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Крыму 17 сел и два города в субботу остались без воды
В субботу в Крыму без водоснабжения остались жители Евпатории, Судака и 17 приморских сел. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T08:15
2026-07-25T08:15
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму без водоснабжения остались жители Евпатории, Судака и 17 приморских сел. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".Из-за ремонтных работ водоснабжение ограничено в Евпатории и поселках Заозерное, Мирный, Новоозерное.Авария на сетях "Крымэнерго" оставила без воды жителей Судака, а также сел Морское, Громовка, Междуречье, Новый Свет, Солнечная Долина, Дачное, Веселое. Богатовка, Миндальное и Переваловка. Также по тэтой причине нет воды в под Феодосией в селах Шубино, Токарево, Синицино и Яркое поле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
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В Крыму 17 сел и два города в субботу остались без воды

В Крыму из-за аварии на сетях без воды 25 июля остались два города и 17 сел на побережье

08:15 25.07.2026
 
© РИА Новости КрымРеконструкция разводящих сетей в Керчи
Реконструкция разводящих сетей в Керчи - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму без водоснабжения остались жители Евпатории, Судака и 17 приморских сел. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".
Из-за ремонтных работ водоснабжение ограничено в Евпатории и поселках Заозерное, Мирный, Новоозерное.
Авария на сетях "Крымэнерго" оставила без воды жителей Судака, а также сел Морское, Громовка, Междуречье, Новый Свет, Солнечная Долина, Дачное, Веселое. Богатовка, Миндальное и Переваловка.
Также по тэтой причине нет воды в под Феодосией в селах Шубино, Токарево, Синицино и Яркое поле.
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