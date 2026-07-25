https://crimea.ria.ru/20260725/v-kremle-sdelali-zayavlenie-posle-ataki-kieva-na-ktk-v-chernom-more-1157972182.html

В Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море

В Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море - РИА Новости Крым, 25.07.2026

В Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море

Каспийскому трубопроводному консорциуму являются нападением Украины на Казахстан, Россию и США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T15:30

2026-07-25T15:30

2026-07-25T15:30

кремль

дмитрий песков

россия

каспийский трубопроводный консорциум

черное море

политика

украина

казахстан

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму являются нападением Украины на Казахстан, Россию и США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В субботу президент РФ Владимир Путин прибыл в Омск, где вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.19 июля на терминале КТК в Черном море атаке дронов подверглись два танкера. На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находились международные экипажи, пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Однако погрузка нефти была остановлена. Атаку резко осудил Казахстан. В МИД страны заявили, что рассматривают такие удары как недопустимое посягательство на экономические интересы республики.20 июля беспилотником был атакован еще один танкер. В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован.Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря временно приостановлены 23 июля. Решение принято в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря.При этом все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки, указали в Минэнерго Казахстана.Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания ChevronСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, россия, каспийский трубопроводный консорциум, черное море, политика, украина, казахстан, сша