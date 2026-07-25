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В Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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В Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море
В Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море
Каспийскому трубопроводному консорциуму являются нападением Украины на Казахстан, Россию и США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T15:30
2026-07-25T15:30
кремль
дмитрий песков
россия
каспийский трубопроводный консорциум
черное море
политика
украина
казахстан
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму являются нападением Украины на Казахстан, Россию и США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В субботу президент РФ Владимир Путин прибыл в Омск, где вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.19 июля на терминале КТК в Черном море атаке дронов подверглись два танкера. На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находились международные экипажи, пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Однако погрузка нефти была остановлена. Атаку резко осудил Казахстан. В МИД страны заявили, что рассматривают такие удары как недопустимое посягательство на экономические интересы республики.20 июля беспилотником был атакован еще один танкер. В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован.Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря временно приостановлены 23 июля. Решение принято в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря.При этом все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки, указали в Минэнерго Казахстана.Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания ChevronСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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кремль, дмитрий песков, россия, каспийский трубопроводный консорциум, черное море, политика, украина, казахстан, сша
В Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море

Атака ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум является нападением на РФ и США - Кремль

15:30 25.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму являются нападением Украины на Казахстан, Россию и США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В субботу президент РФ Владимир Путин прибыл в Омск, где вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
"Будет обмен мнениями по всем вопросам, в том числе эта очень важная тема. Ведь по сути, что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК", - сказал Песков ИС "Вести".
19 июля на терминале КТК в Черном море атаке дронов подверглись два танкера. На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находились международные экипажи, пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Однако погрузка нефти была остановлена. Атаку резко осудил Казахстан. В МИД страны заявили, что рассматривают такие удары как недопустимое посягательство на экономические интересы республики.
20 июля беспилотником был атакован еще один танкер. В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован.
Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Черного моря временно приостановлены 23 июля. Решение принято в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря.
При этом все производственные и технические объекты консорциума находятся в исправном состоянии, работают в штатном режиме и готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки, указали в Минэнерго Казахстана.
Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания Chevron
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КремльДмитрий ПесковРоссияКаспийский трубопроводный консорциумЧерное мореПолитикаУкраинаКазахстанСША
 
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