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В горах Крыма авто с детьми увязло в грязи - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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В горах Крыма авто с детьми увязло в грязи
В горах Крыма авто с детьми увязло в грязи - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В горах Крыма авто с детьми увязло в грязи
На Долгоруковской яйле в Крыму спасли туристов, которые отправились в горы на машинах, но из-за непогоды увязли в грязи. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T22:23
2026-07-25T22:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. На Долгоруковской яйле в Крыму спасли туристов, которые отправились в горы на машинах, но из-за непогоды увязли в грязи. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Просьба о помощи поступила спасателям в субботу в 15:00. Оказывать помощь направились сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в составе 4-х человек на 2 единицах техники высокой проходимости.Туристов спасатели искали пешком. Группу обнаружили у реки Малая Бурульча. "Было выяснено, что эта группа туристов из 10 человек, из них четверо – несовершеннолетние. Люди передвигалась на двух авто, одно из которых съехало в кювет и не могло продолжить движение. Автомобиль оказался заблокированным. "завалившись" на дерево, а второе транспортное средство увязло в грязевой колее на участке грунтовой дороги, размытой в результате выпадения обильных осадков", - отметили спасатели.Туристы в медицинской помощи не нуждались. Спасатели вывели их из долины реки Малая Бурульча и доставили в село Ивановка на служебном автомобиле.Машины из грязевой ловушки достали при помощи лебедки и такелажного оборудования. Транспортное средство смогло продолжить движение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, горы, мчс крыма, новости крыма, погода, погода в крыму, происшествия
В горах Крыма авто с детьми увязло в грязи

В Крыму автотуристы с детьми застряли в грязи на Долгоруковской яйле

22:23 25.07.2026
 
© МЧС Республики КрымВ Крыму автотуристы с детьми застряли в грязи на Долгоруковской яйле
В Крыму автотуристы с детьми застряли в грязи на Долгоруковской яйле
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. На Долгоруковской яйле в Крыму спасли туристов, которые отправились в горы на машинах, но из-за непогоды увязли в грязи. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Просьба о помощи поступила спасателям в субботу в 15:00. Оказывать помощь направились сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" в составе 4-х человек на 2 единицах техники высокой проходимости.
Туристов спасатели искали пешком. Группу обнаружили у реки Малая Бурульча.
© МЧС Республики КрымВ Крыму автотуристы с детьми застряли в грязи на Долгоруковской яйле
В Крыму автотуристы с детьми застряли в грязи на Долгоруковской яйле
© МЧС Республики Крым
В Крыму автотуристы с детьми застряли в грязи на Долгоруковской яйле
"Было выяснено, что эта группа туристов из 10 человек, из них четверо – несовершеннолетние. Люди передвигалась на двух авто, одно из которых съехало в кювет и не могло продолжить движение. Автомобиль оказался заблокированным. "завалившись" на дерево, а второе транспортное средство увязло в грязевой колее на участке грунтовой дороги, размытой в результате выпадения обильных осадков", - отметили спасатели.
Туристы в медицинской помощи не нуждались. Спасатели вывели их из долины реки Малая Бурульча и доставили в село Ивановка на служебном автомобиле.
© МЧС Республики КрымВ Крыму автотуристы с детьми застряли в грязи на Долгоруковской яйле
В Крыму автотуристы с детьми застряли в грязи на Долгоруковской яйле
© МЧС Республики Крым
В Крыму автотуристы с детьми застряли в грязи на Долгоруковской яйле
Машины из грязевой ловушки достали при помощи лебедки и такелажного оборудования. Транспортное средство смогло продолжить движение.
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