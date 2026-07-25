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В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ
В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ
Украинский балкер с военным грузом для боевиков разбит ударом "Герани" в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T12:46
2026-07-25T12:46
министерство обороны рф
черное море
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Украинский балкер с военным грузом для боевиков разбит ударом "Герани" в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, черное море, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, вооруженные силы россии
В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ

Российские "Герани" уничтожили в Черном море балкер с военным грузом для ВСУ

12:46 25.07.2026
 
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Беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Украинский балкер с военным грузом для боевиков разбит ударом "Герани" в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Расчетом войск беспилотных систем по обнаруженному в акватории сухогрузу был нанесен удар с применением реактивного БПЛА "Герань-4 Сикер". Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано поражение судна, использовавшегося для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря.
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Министерство обороны РФЧерное мореАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОВооруженные силы России
 
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