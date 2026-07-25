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В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ
В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ
Украинский балкер с военным грузом для боевиков разбит ударом "Герани" в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T12:46
2026-07-25T12:46
2026-07-25T12:46
министерство обороны рф
черное море
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Украинский балкер с военным грузом для боевиков разбит ударом "Герани" в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ
Российские "Герани" уничтожили в Черном море балкер с военным грузом для ВСУ