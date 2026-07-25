https://crimea.ria.ru/20260725/v-chernom-more-razbit-balker-s-voennym-gruzom-dlya-vsu-1157967831.html

В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ

В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026

В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ

Украинский балкер с военным грузом для боевиков разбит ударом "Герани" в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T12:46

2026-07-25T12:46

2026-07-25T12:46

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черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Украинский балкер с военным грузом для боевиков разбит ударом "Герани" в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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