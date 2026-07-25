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В Большой Ялте появились новые центры содействия - адреса

В Большой Ялте появились новые центры содействия - адреса - РИА Новости Крым, 25.07.2026

В Большой Ялте появились новые центры содействия - адреса

В большой Ялте в субботу расширили сеть Центров содействия. Новые пункты для зарядки телефонов открыты в Никите, Краснокаменке и Стройгородке. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T14:36

2026-07-25T14:36

2026-07-25T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В большой Ялте в субботу расширили сеть Центров содействия. Новые пункты для зарядки телефонов открыты в Никите, Краснокаменке и Стройгородке. Об этом сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко.В здании администрации и территориальных органов (ежедневно, без выходных):ЕДДС:Ялта, ул. Дзержинского, 15 (круглосуточно). Также здесь организован бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.В сети магазинов ПУД (в рабочее время магазина):В сети магазинов "Яблоко" (в рабочее время магазина):В сети магазинов "Соседи" (в рабочее время магазина):Оператор связи "Волна" (в рабочее время магазина):Городской подростково-молодежный центр Ялта, ул. Крупской, 48 (с 11:00 до 17:00)Гаспра:Марат, верхняя станция маленькой канатной дороги "Сосновая роща" (09:00-11:00, 13:00-15:00, 16:00-18:00)Алупкинское шоссе, 5А, "Дипблек" (кафе)Симеиз:Кореиз:ул. Родниковая, 20 (территория бывшей котельной, вагончик охранника). Просьба с собой брать зарядные устройства и удлинители.Алупка:ул. Западная, 22, магазин "Соседи"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, большая ялта, сергей олефиренко, режим чс, общество, новости крыма