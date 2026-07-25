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В Большой Ялте появились новые центры содействия - адреса - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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В Большой Ялте появились новые центры содействия - адреса
В Большой Ялте появились новые центры содействия - адреса - РИА Новости Крым, 25.07.2026
В Большой Ялте появились новые центры содействия - адреса
В большой Ялте в субботу расширили сеть Центров содействия. Новые пункты для зарядки телефонов открыты в Никите, Краснокаменке и Стройгородке. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T14:36
2026-07-25T14:36
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большая ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В большой Ялте в субботу расширили сеть Центров содействия. Новые пункты для зарядки телефонов открыты в Никите, Краснокаменке и Стройгородке. Об этом сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко.В здании администрации и территориальных органов (ежедневно, без выходных):ЕДДС:Ялта, ул. Дзержинского, 15 (круглосуточно). Также здесь организован бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.В сети магазинов ПУД (в рабочее время магазина):В сети магазинов "Яблоко" (в рабочее время магазина):В сети магазинов "Соседи" (в рабочее время магазина):Оператор связи "Волна" (в рабочее время магазина):Городской подростково-молодежный центр Ялта, ул. Крупской, 48 (с 11:00 до 17:00)Гаспра:Марат, верхняя станция маленькой канатной дороги "Сосновая роща" (09:00-11:00, 13:00-15:00, 16:00-18:00)Алупкинское шоссе, 5А, "Дипблек" (кафе)Симеиз:Кореиз:ул. Родниковая, 20 (территория бывшей котельной, вагончик охранника). Просьба с собой брать зарядные устройства и удлинители.Алупка:ул. Западная, 22, магазин "Соседи"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, ялта, большая ялта, сергей олефиренко, режим чс, общество, новости крыма
В Большой Ялте появились новые центры содействия - адреса

В Большой Ялте появились новые центры содействия и пункты зарядки телефонов - адреса

14:36 25.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В большой Ялте в субботу расширили сеть Центров содействия. Новые пункты для зарядки телефонов открыты в Никите, Краснокаменке и Стройгородке. Об этом сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
По его данным, в поселке Никита центр работает в поселковом центре культуры (пгт Никита, 12). В поселке Краснокаменка на кольце рядом с магазином "Сигма". Стройгородок – ЖК "Белый парус" у входа в управляющую компанию (до 17:00).
В здании администрации и территориальных органов (ежедневно, без выходных):
  • Ялта – пл. Советская, 1 (рабочие дни с 07:00 до 20:00, выходные с 08:00 до 20:00)
  • Гурзуф – ул. Подвойского, д. 9 (1 этаж, с 09:00 до 20:00)
  • Массандра – ул. Стахановская, д. 21 (с 09:00 до 20:00)
  • Ливадия – ул. Батурина, 8, каб. № 2, 3 (с 09:00 до 20:00)
  • Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24 (с 09:00 до 20:00)
  • Кореиз – Севастопольское шоссе, 27 (с 09:00 до 20:00)
  • Алупка – ул. Красногвардейская, д. 32 (с 09:00 до 20:00)
  • Симеиз – ул. Звездная, 2, 2 этаж (с 09:00 до 20:00)
  • Форос – ул. Космонавтов, 4 (с 09:00 до 20:00)
ЕДДС:
Ялта, ул. Дзержинского, 15 (круглосуточно).
Также здесь организован бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.
В сети магазинов ПУД (в рабочее время магазина):
  • ул. Маршака, 2 (Спартак)
  • ул. Киевская, 6 (Дом торговли)
  • ул. Киевская, 5 (на Октябре)
  • ул. Садовая, 5
  • ул. Ореховая, 44
  • Алупка, ул.Амет-Хана Султана, 14
  • ул.Свердлова, 13/2 (Эдинбург Тауэр, пересечение Дражинского)
  • ул.Тимирязева, 37А
  • Кореиз, Алупкинское шоссе, 26
  • Гаспра, Алупкинское шоссе, 58Б
В сети магазинов "Яблоко" (в рабочее время магазина):
  • ул. Васильева, 23
  • ул. Блюхера, 22А
  • ул. Киевская, 6
  • ул. Московская, 6
  • ул. Большевистская, 10
В сети магазинов "Соседи" (в рабочее время магазина):
  • Массандра, ЮБШ, 26
  • Массандра, ул. Стахановская, 19А
  • Кореиз ул. Маяковского, 3
  • Общественная приёмная партии "Единая Россия" ул. Боткинская, 13-А (ежедневно, с 10:00 до 12:00)
  • Кинотеатр "Сатурн" (брать с собой зарядный блок, кабель, до 10 телефонов)
  • район троллейбусного парка (под мостом) магазин "Южнобережный" (район дома № 21 ЮБШ) (до 10 устройств)
  • Сеть аптек "Экономная аптека"
  • "Крокодилляриум", улица Игнатенко, 2
  • Ресторан "Гастродвор", набережная
  • Магазин "Семья", ул. К. Маркса, 18Б
  • Магазин "Мясо у Вадима", ул. Игнатенко, 2Б (до 5 устройств)
  • Кафе "КофеДвиж", ул. К. Маркса, 3 (до десяти устройств)
  • "СТО под аркой", пер. Дарсановский, 10 (до десяти устройств)
  • Магазин "Дикий Океан", ул. Крупской, 22 (до десяти устройств)
Оператор связи "Волна" (в рабочее время магазина):
  • Гаспра, Алупкинское шоссе, 19
  • Гурзуф, ул. Ленинградская, 13
  • Симеиз, ул. Советская, 17А
  • Ялта, ул. Пушкинская, 32
  • Ялта, ул. Московская, 1/6
Городской подростково-молодежный центр
Ялта, ул. Крупской, 48 (с 11:00 до 17:00)
Гаспра:
Марат, верхняя станция маленькой канатной дороги "Сосновая роща" (09:00-11:00, 13:00-15:00, 16:00-18:00)
Алупкинское шоссе, 5А, "Дипблек" (кафе)
Симеиз:
  • Понизовка, ул. Приморская, 10, санаторий "Понизовка"
  • Оползневое, общежитие СКК "Мрия", ул. Севастопольское шоссе, 1
  • Береговое, ул. Кипарисная, 23-а, глэмпинг "La Skala"
Кореиз:
ул. Родниковая, 20 (территория бывшей котельной, вагончик охранника). Просьба с собой брать зарядные устройства и удлинители.
Алупка:
ул. Западная, 22, магазин "Соседи"
"Просим по возможности брать с собой зарядный блок, кабель и удлинитель – так можно будет одновременно помочь большему количеству людей. Аварийные бригады делают все возможное для восстановления электроснабжения", - отметил Олефиренко.
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