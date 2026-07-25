В Большой Ялте появились новые центры содействия - адреса
В Большой Ялте появились новые центры содействия и пункты зарядки телефонов - адреса
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В большой Ялте в субботу расширили сеть Центров содействия. Новые пункты для зарядки телефонов открыты в Никите, Краснокаменке и Стройгородке. Об этом сообщил первый замглавы администрации Ялты Сергей Олефиренко.
По его данным, в поселке Никита центр работает в поселковом центре культуры (пгт Никита, 12). В поселке Краснокаменка на кольце рядом с магазином "Сигма". Стройгородок – ЖК "Белый парус" у входа в управляющую компанию (до 17:00).
В здании администрации и территориальных органов (ежедневно, без выходных):
- —Ялта – пл. Советская, 1 (рабочие дни с 07:00 до 20:00, выходные с 08:00 до 20:00)
- —Гурзуф – ул. Подвойского, д. 9 (1 этаж, с 09:00 до 20:00)
- —Массандра – ул. Стахановская, д. 21 (с 09:00 до 20:00)
- —Ливадия – ул. Батурина, 8, каб. № 2, 3 (с 09:00 до 20:00)
- —Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24 (с 09:00 до 20:00)
- —Кореиз – Севастопольское шоссе, 27 (с 09:00 до 20:00)
- —Алупка – ул. Красногвардейская, д. 32 (с 09:00 до 20:00)
- —Симеиз – ул. Звездная, 2, 2 этаж (с 09:00 до 20:00)
- —Форос – ул. Космонавтов, 4 (с 09:00 до 20:00)
ЕДДС:
Ялта, ул. Дзержинского, 15 (круглосуточно).
Также здесь организован бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.
В сети магазинов ПУД (в рабочее время магазина):
- —ул. Маршака, 2 (Спартак)
- —ул. Киевская, 6 (Дом торговли)
- —ул. Киевская, 5 (на Октябре)
- —ул. Садовая, 5
- —ул. Ореховая, 44
- —Алупка, ул.Амет-Хана Султана, 14
- —ул.Свердлова, 13/2 (Эдинбург Тауэр, пересечение Дражинского)
- —ул.Тимирязева, 37А
- —Кореиз, Алупкинское шоссе, 26
- —Гаспра, Алупкинское шоссе, 58Б
В сети магазинов "Яблоко" (в рабочее время магазина):
- —ул. Васильева, 23
- —ул. Блюхера, 22А
- —ул. Киевская, 6
- —ул. Московская, 6
- —ул. Большевистская, 10
В сети магазинов "Соседи" (в рабочее время магазина):
- —Массандра, ЮБШ, 26
- —Массандра, ул. Стахановская, 19А
- —Кореиз ул. Маяковского, 3
- —Общественная приёмная партии "Единая Россия" ул. Боткинская, 13-А (ежедневно, с 10:00 до 12:00)
- —Кинотеатр "Сатурн" (брать с собой зарядный блок, кабель, до 10 телефонов)
- —район троллейбусного парка (под мостом) магазин "Южнобережный" (район дома № 21 ЮБШ) (до 10 устройств)
- —Сеть аптек "Экономная аптека"
- —"Крокодилляриум", улица Игнатенко, 2
- —Ресторан "Гастродвор", набережная
- —Магазин "Семья", ул. К. Маркса, 18Б
- —Магазин "Мясо у Вадима", ул. Игнатенко, 2Б (до 5 устройств)
- —Кафе "КофеДвиж", ул. К. Маркса, 3 (до десяти устройств)
- —"СТО под аркой", пер. Дарсановский, 10 (до десяти устройств)
- —Магазин "Дикий Океан", ул. Крупской, 22 (до десяти устройств)
Оператор связи "Волна" (в рабочее время магазина):
- —Гаспра, Алупкинское шоссе, 19
- —Гурзуф, ул. Ленинградская, 13
- —Симеиз, ул. Советская, 17А
- —Ялта, ул. Пушкинская, 32
- —Ялта, ул. Московская, 1/6
Городской подростково-молодежный центр
Ялта, ул. Крупской, 48 (с 11:00 до 17:00)
Гаспра:
Марат, верхняя станция маленькой канатной дороги "Сосновая роща" (09:00-11:00, 13:00-15:00, 16:00-18:00)
Алупкинское шоссе, 5А, "Дипблек" (кафе)
Симеиз:
- —Понизовка, ул. Приморская, 10, санаторий "Понизовка"
- —Оползневое, общежитие СКК "Мрия", ул. Севастопольское шоссе, 1
- —Береговое, ул. Кипарисная, 23-а, глэмпинг "La Skala"
Кореиз:
ул. Родниковая, 20 (территория бывшей котельной, вагончик охранника). Просьба с собой брать зарядные устройства и удлинители.
Алупка:
ул. Западная, 22, магазин "Соседи"
"Просим по возможности брать с собой зарядный блок, кабель и удлинитель – так можно будет одновременно помочь большему количеству людей. Аварийные бригады делают все возможное для восстановления электроснабжения", - отметил Олефиренко.