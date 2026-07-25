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В Алуште введен режим ЧС

В Алуште введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 25.07.2026

В Алуште введен режим ЧС

В Алуште ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято на заедании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T16:48

2026-07-25T16:48

2026-07-25T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Алуште ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято на заедании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в субботу, Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.Алуштинский филиал "Крымэнерго" предоставил список абонентов, которые остаются без электроснабжения более 48 часов (за исключением населенных пунктов Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское, Лесное). "Эти данные уже переданы в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, а также в Главное управление МЧС России по Республике Крым", - добавила Огнева.С 27 июля подать заявление можно будет через портал Госуслуги. Кроме того, будут открыты дополнительные пункты приема заявлений в Алуште. В ночь на пятницу ВСУ ударили по энергетике Крыма. Часть населенных пунктов полуострова осталась без света. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Также Красногвардейский район Крыма оказался обесточен из-за ударов беспилотников ВСУ.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, режим чс, галина огнева, общество, новости крыма, срочные новости крыма, крым