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В Алуште уточнили границы зоны ЧС

В Алуште уточнили границы зоны ЧС - РИА Новости Крым, 25.07.2026

В Алуште уточнили границы зоны ЧС

В зону чрезвычайной ситуации в Большой Алуште попал сам город и все, кроме пяти, прибрежные села муниципального округа. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T19:07

2026-07-25T19:07

2026-07-25T19:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В зону чрезвычайной ситуации в Большой Алуште попал сам город и все, кроме пяти, прибрежные села муниципального округа. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.Глава администрации Алушты Галина Огнева в субботу сообщила, что по решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в городском округе Алушта ввели режим чрезвычайной ситуации. По ее данным, Алуштинский филиал "Крымэнерго" предоставил список абонентов, которые остаются без электроснабжения более 48 часов (за исключением населенных пунктов Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское, Лесное).Как уточнили в пресс-службе, речь идет об установлении границы зоны ЧС, в которые попадает и сам город Алушта, и большая часть сел.В ночь на пятницу ВСУ ударили по энергетике Крыма. Часть населенных пунктов полуострова осталась без света. Обстановка с подачей электроэнергии остается сложной на северо-западе, востоке и юге Крыма. Также Красногвардейский район Крыма оказался обесточен из-за ударов беспилотников ВСУ.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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