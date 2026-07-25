https://crimea.ria.ru/20260725/udary-po-ukraine-razbity-porty-v-odesse-i-sukhogruz-s-voennym-gruzom-v-nikolaeve-1157963882.html

Удары по Украине: разбиты порты в Одессе и сухогруз с военным грузом в Николаеве

Удары по Украине: разбиты порты в Одессе и сухогруз с военным грузом в Николаеве - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Удары по Украине: разбиты порты в Одессе и сухогруз с военным грузом в Николаеве

Вооруженные силы России в ночь на 25 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портам в Одесской... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T09:17

2026-07-25T09:17

2026-07-25T09:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на 25 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портам в Одесской области и Николаеве. Об этом сообщили в Минобороны.В порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") в момент разгрузки поражен сухогруз с грузами для украинской армии.В порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") разбиты объекты портовой инфраструктуры, предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения.В порту "Измаил" Одесской области (государственное предприятие "Измаильский морской торговый порт") поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом ВСУ, уточнили в военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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