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Удар по выставке БПЛА под Киевом: что известно о последствиях

Удар по выставке БПЛА под Киевом: что известно о последствиях - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Удар по выставке БПЛА под Киевом: что известно о последствиях

На Украине задержали главного организатора выставки БПЛА под Киевом после ее разгрома Вооруженными силами России и ликвидации высокопоставленных украинских... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T14:49

2026-07-25T14:49

2026-07-25T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. На Украине задержали главного организатора выставки БПЛА под Киевом после ее разгрома Вооруженными силами России и ликвидации высокопоставленных украинских военных, в частности полковника спецслужб Эдуарда Сиренко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Накануне, 24 июля, Минобороны России сообщило, что Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация БПЛА, которые используются для нанесения ударов по гражданским объектам в российских регионах. По данным военного ведомства, в момент удара на объекте находились ведущие разработчики и производители беспилотников, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, которые планируют и курируют удары по РФ.По информации украинских СМИ, была поражена выставка ассоциации производителей беспилотных систем "Армада" под Киевом. Согласно афишам, там планировалось демонстрировать устройства обнаружения, радиолокации и РЭБ.По информации украинского совета оружейников, речь идет о "локации, где находились представители украинской оборонной индустрии".Факт нанесения серьезного удара подтвердил также советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, заявив, что ему и его команде удалось выжить.По информации генпрокурора Украины Руслана Кравченко, в офисе компании, отвечавшей за выставку, прошли обыски.Ранее одна из ведущих ежедневных газет США Washington Post сообщила, что удар ВС РФ по военной выставке под Киевом сильно разгневал главу киевского режима Владимира Зеленского."В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой, – сказано в публикации.Автор статьи отмечает, что удары ВС РФ по объектам на Украине, в частности по Киеву, в последнее время значительно усилены, а отразить из ВСУ не в силах, в частности, противовоздушная оборона не может перехватить баллистику, так как запасы американских ракет Patriot закончились, сообщает американское издание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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