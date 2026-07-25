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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 25.07.2026
У Крымского моста начала расти очередь
К полудню субботы у Крымского моста начали скапливаться очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T12:06
2026-07-25T12:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. К полудню субботы у Крымского моста начали скапливаться очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани заторов перед пунктами досмотра нет.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, новости, керчь, тамань
У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста к обеду субботы начала расти очередь со стороны Керчи

12:06 25.07.2026
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. К полудню субботы у Крымского моста начали скапливаться очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 150 транспортных средств", - говорится в сообщении с данными на 12:00.
При этом въезд в Крым остается свободным - со стороны Тамани заторов перед пунктами досмотра нет.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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