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Цифры говорят за себя: в Севастополе оценили работу следователей за 12 лет - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Цифры говорят за себя: в Севастополе оценили работу следователей за 12 лет
Цифры говорят за себя: в Севастополе оценили работу следователей за 12 лет - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Цифры говорят за себя: в Севастополе оценили работу следователей за 12 лет
В Севастополе с 2014 года расследовано около 30 тысяч преступлений, при этом раскрыто более 1000 злодеяний прошлых лет. Об этом сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T10:57
2026-07-25T11:00
севастополь
михаил развожаев
гсу ск россии по крыму и севастополю
праздники и памятные даты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с 2014 года расследовано около 30 тысяч преступлений, при этом раскрыто более 1000 злодеяний прошлых лет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, поздравляя сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.Цифры говорят сами за себя при оценке работы следователей и в текущем, 2026 году, добавил он.Так, по словам Развожаева, в первом полугодии сумма ущерба по расследованным делам составила более 40 миллионов рублей и "весь этот ущерб был возмещен людям и государству"."Это и есть справедливость... За каждым уголовным делом – десятки выездов, бессонные ночи, сложные экспертизы, работа с людьми и стремление докопаться до истины... Благодарю следователей, работающих в структурах Следственного комитета, МВД, ФСБ и ветеранов. Спасибо за ваш труд и за службу. С праздником!" - поздравил сотрудинков СК глава города.Ранее с профессиональным праздником российских следователей поздравил президент РФ Владимир Путин и власти Крыма, подчеркнув, что работа следователей в Республике Крым и Севастополе на протяжении 12 лет "велась в непростых условиях, когда "враг постоянно пытался устроить разного рода подлости, планировал диверсии в отношении жителей полуострова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали главные задачи следователейВысшие идеалы правды: Путин поздравил российских следователейБомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота
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севастополь, михаил развожаев, гсу ск россии по крыму и севастополю, праздники и памятные даты, общество, новости севастополя
Цифры говорят за себя: в Севастополе оценили работу следователей за 12 лет

В Севастополе за 12 лет расследовано около 30 тысяч преступлений – власти

10:57 25.07.2026 (обновлено: 11:00 25.07.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКССледователь за работой
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© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с 2014 года расследовано около 30 тысяч преступлений, при этом раскрыто более 1000 злодеяний прошлых лет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, поздравляя сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.
"За двенадцать лет следователи в Севастополе расследовали порядка 30 тысяч преступлений, почти 40 тысяч раз выезжали на места происшествий и раскрыли более тысячи преступлений прошлых лет", – написал Развожаев в своем посте в соцсети МАКС.
Цифры говорят сами за себя при оценке работы следователей и в текущем, 2026 году, добавил он.
Так, по словам Развожаева, в первом полугодии сумма ущерба по расследованным делам составила более 40 миллионов рублей и "весь этот ущерб был возмещен людям и государству".
"Это и есть справедливость... За каждым уголовным делом – десятки выездов, бессонные ночи, сложные экспертизы, работа с людьми и стремление докопаться до истины... Благодарю следователей, работающих в структурах Следственного комитета, МВД, ФСБ и ветеранов. Спасибо за ваш труд и за службу. С праздником!" - поздравил сотрудинков СК глава города.
Ранее с профессиональным праздником российских следователей поздравил президент РФ Владимир Путин и власти Крыма, подчеркнув, что работа следователей в Республике Крым и Севастополе на протяжении 12 лет "велась в непростых условиях, когда "враг постоянно пытался устроить разного рода подлости, планировал диверсии в отношении жителей полуострова".
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