https://crimea.ria.ru/20260725/tsifry-govoryat-za-sebya-v-sevastopole-otsenili-rabotu-sledovateley-za-12-let-1157964834.html

Цифры говорят за себя: в Севастополе оценили работу следователей за 12 лет

Цифры говорят за себя: в Севастополе оценили работу следователей за 12 лет - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Цифры говорят за себя: в Севастополе оценили работу следователей за 12 лет

В Севастополе с 2014 года расследовано около 30 тысяч преступлений, при этом раскрыто более 1000 злодеяний прошлых лет. Об этом сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T10:57

2026-07-25T10:57

2026-07-25T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с 2014 года расследовано около 30 тысяч преступлений, при этом раскрыто более 1000 злодеяний прошлых лет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, поздравляя сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.Цифры говорят сами за себя при оценке работы следователей и в текущем, 2026 году, добавил он.Так, по словам Развожаева, в первом полугодии сумма ущерба по расследованным делам составила более 40 миллионов рублей и "весь этот ущерб был возмещен людям и государству"."Это и есть справедливость... За каждым уголовным делом – десятки выездов, бессонные ночи, сложные экспертизы, работа с людьми и стремление докопаться до истины... Благодарю следователей, работающих в структурах Следственного комитета, МВД, ФСБ и ветеранов. Спасибо за ваш труд и за службу. С праздником!" - поздравил сотрудинков СК глава города.Ранее с профессиональным праздником российских следователей поздравил президент РФ Владимир Путин и власти Крыма, подчеркнув, что работа следователей в Республике Крым и Севастополе на протяжении 12 лет "велась в непростых условиях, когда "враг постоянно пытался устроить разного рода подлости, планировал диверсии в отношении жителей полуострова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали главные задачи следователейВысшие идеалы правды: Путин поздравил российских следователейБомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота

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