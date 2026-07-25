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Три человека пострадали в Севастополе при атаке ВСУ

Три человека пострадали в Севастополе при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Три человека пострадали в Севастополе при атаке ВСУ

В Севастополе из-за удара ВСУ в пятницу пострадали три местных жителя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T19:00

2026-07-25T19:00

2026-07-25T19:24

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за удара ВСУ в пятницу пострадали три местных жителя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе 24 июля воздушная тревога объявлялась дважды. В первый раз сирены звучали днем, второй - около полуночи.В субботу один из мужчин был выписан из больницы. Он чувствует себя нормально, уточнил Развожаев. Женщина и второй пострадавший пока остаются под наблюдением медиков.Губернатор призвал жителей и гостей города во время действия воздушной тревоги как можно быстрее пройти в укрытия, ближайшее здание или другое безопасное место. Важно не находиться на открытом пространстве. поскольку от падения обломков и осколков сбитых БПЛА не застрахован никто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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