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Три человека пострадали в Севастополе при атаке ВСУ
Три человека пострадали в Севастополе при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Три человека пострадали в Севастополе при атаке ВСУ
В Севастополе из-за удара ВСУ в пятницу пострадали три местных жителя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T19:00
2026-07-25T19:00
2026-07-25T19:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за удара ВСУ в пятницу пострадали три местных жителя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе 24 июля воздушная тревога объявлялась дважды. В первый раз сирены звучали днем, второй - около полуночи.В субботу один из мужчин был выписан из больницы. Он чувствует себя нормально, уточнил Развожаев. Женщина и второй пострадавший пока остаются под наблюдением медиков.Губернатор призвал жителей и гостей города во время действия воздушной тревоги как можно быстрее пройти в укрытия, ближайшее здание или другое безопасное место. Важно не находиться на открытом пространстве. поскольку от падения обломков и осколков сбитых БПЛА не застрахован никто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости сво, новости севастополя, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
Три человека пострадали в Севастополе при атаке ВСУ
В Севастополе при атаке ВСУ в пятницу ранены двое мужчин и 85-летняя женщина – Развожаев
19:00 25.07.2026 (обновлено: 19:24 25.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за удара ВСУ в пятницу пострадали три местных жителя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе 24 июля воздушная тревога объявлялась дважды. В первый раз сирены звучали днем, второй - около полуночи.
"Накануне во время атаки ВСУ в Севастополе пострадали три человека. Все трое в момент атаки находились на улице. Двое мужчин (38 и 42 лет) получили осколочные ранения ног. А позже в больницу сама обратилась 85-летняя женщина — у нее ранена кисть. Врачи оказали всю необходимую помощь", - написал он в МАКС.
В субботу один из мужчин был выписан из больницы. Он чувствует себя нормально, уточнил Развожаев. Женщина и второй пострадавший пока остаются под наблюдением медиков.
Губернатор призвал жителей и гостей города во время действия воздушной тревоги как можно быстрее пройти в укрытия, ближайшее здание или другое безопасное место. Важно не находиться на открытом пространстве. поскольку от падения обломков и осколков сбитых БПЛА не застрахован никто.
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