Рейтинг@Mail.ru
Стройка века в музыке: песни о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260725/stroyka-veka-v-muzyke-pesni-o-krymskom-moste-1152885755.html
Стройка века в музыке: песни о Крымском мосте
Стройка века в музыке: песни о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Стройка века в музыке: песни о Крымском мосте
РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T17:46
2026-07-25T17:46
с песней по крыму
крымский мост
олег газманов
денис майданов
крым
тамань
история
керченский пролив
музыка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9585e12fd018ff950f2f63cc410ccbc3.jpg
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Грандиозная стройка века – легендарная связующая нить между крымским полуостровом и Таманью Крымский мост - не раз воспевался в современных песнях.Еще в период стройки инфоцентр "Крымский мост" объявил всенародный конкурс песен, посвященных мосту. За два месяца пришло более 2,5 тысяч заявок из 600 населенных пунктов России и 15 других государств, среди которых были Канада и Киргизия, Шри-Ланка и Австрия. Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург.В 2017 году победителей пригласили на строительную площадку мостового сооружения через Керченский пролив."Победители конкурса проехали по всей стройке: увидели, как монтируют автодорожные и железнодорожные пролетные строения, формируют опоры, погружают сваи, армируют плиту проезжей части. Одними из первых они прошли по асфальту, который постелили на острове Тузла, увидели железнодорожную арку на опорах и корабли в Керчь-Еникальском канале", - рассказывали в инфоцентре.Первое место в конкурсе занял Леонид Чернышев, водитель из Иваново, который вдохновился своими воспоминаниями о поездке в Крым 30 лет назад. Песню Чернышева на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи исполнил Олег Газманов:Эту же песню Газманов исполнил и на концерте, который состоялся для строителей в дни открытия автомобильного сообщения по мосту.Еще одна песня про мост и мостостроителей прозвучала на концерте к открытию Крымского моста в мае 2018 года. Ее исполнила квартет, состоявший из Дениса Майданова, Александра Ф. Скляра, Дмитрия Харатьяна и Ольги Кормухиной. Песню "Я забиваю сваи" написал Константин Хоменко - проектировщик "Института Гипростроймост - Санкт-Петербург", разработавшего проект сооружения. Задорная и ритмичная композиция сразу ушла в народ, хотя сам Хоменко говорил в одном из немногочисленных интервью, что его песня – сугубо для мостостроителей:В 2019 году, ровно через год после открытия моста, группа "Любэ" представила композицию "По мосту". Это песня про летний отпуск на морском побережье в Крыму, до которого теперь можно легко добраться через Керченский пролив. Авторы - композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. Композиция записана с участием солисток группы "Фабрика", исполнивших бэк-вокальные партии. Фабрикантки также стали героинями клипа, по сценарию которого действие происходит на черноморском побережье России, куда Николай Расторгуев приезжает отдохнуть вместе с другими участниками группы. Дорога в Крым для героев клипа лежит через Крымский мост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
тамань
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_703:0:3434:2048_1920x0_80_0_0_59b9778d86a080d62fa85aeb683977e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
с песней по крыму, крымский мост, олег газманов, денис майданов, крым, тамань, история, керченский пролив, музыка
Стройка века в музыке: песни о Крымском мосте

Три главные песни России о Крымском мосте

17:46 25.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Грандиозная стройка века – легендарная связующая нить между крымским полуостровом и Таманью Крымский мост - не раз воспевался в современных песнях.
Еще в период стройки инфоцентр "Крымский мост" объявил всенародный конкурс песен, посвященных мосту. За два месяца пришло более 2,5 тысяч заявок из 600 населенных пунктов России и 15 других государств, среди которых были Канада и Киргизия, Шри-Ланка и Австрия. Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург.
В 2017 году победителей пригласили на строительную площадку мостового сооружения через Керченский пролив.
"Победители конкурса проехали по всей стройке: увидели, как монтируют автодорожные и железнодорожные пролетные строения, формируют опоры, погружают сваи, армируют плиту проезжей части. Одними из первых они прошли по асфальту, который постелили на острове Тузла, увидели железнодорожную арку на опорах и корабли в Керчь-Еникальском канале", - рассказывали в инфоцентре.
Первое место в конкурсе занял Леонид Чернышев, водитель из Иваново, который вдохновился своими воспоминаниями о поездке в Крым 30 лет назад. Песню Чернышева на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи исполнил Олег Газманов:
"Такой красивый и большой, он будет здесь стоять веками, он создан был своей душой, ее рабочими руками. Он на глазах на наших рос, поднялся гордо всем на диво, открыл дорогу Крымский мост над теплым Керченским проливом".
Эту же песню Газманов исполнил и на концерте, который состоялся для строителей в дни открытия автомобильного сообщения по мосту.
Еще одна песня про мост и мостостроителей прозвучала на концерте к открытию Крымского моста в мае 2018 года. Ее исполнила квартет, состоявший из Дениса Майданова, Александра Ф. Скляра, Дмитрия Харатьяна и Ольги Кормухиной. Песню "Я забиваю сваи" написал Константин Хоменко - проектировщик "Института Гипростроймост - Санкт-Петербург", разработавшего проект сооружения. Задорная и ритмичная композиция сразу ушла в народ, хотя сам Хоменко говорил в одном из немногочисленных интервью, что его песня – сугубо для мостостроителей:
"Между двух берегов и двух морей, вдалеке от родных матерей, выбор нашей судьбы не так уж и прост: строим мы для людей Керченский мост. Чтобы впредь не терять связь с огромной страной, чтобы тот, кто хотел, возвращался домой. Будет, что рассказать, тем, кто здесь побывает. Работают здесь все, а я забиваю".
В 2019 году, ровно через год после открытия моста, группа "Любэ" представила композицию "По мосту". Это песня про летний отпуск на морском побережье в Крыму, до которого теперь можно легко добраться через Керченский пролив. Авторы - композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. Композиция записана с участием солисток группы "Фабрика", исполнивших бэк-вокальные партии. Фабрикантки также стали героинями клипа, по сценарию которого действие происходит на черноморском побережье России, куда Николай Расторгуев приезжает отдохнуть вместе с другими участниками группы. Дорога в Крым для героев клипа лежит через Крымский мост.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
С песней по КрымуКрымский мостОлег ГазмановДенис МайдановКрымТаманьИсторияКерченский проливМузыка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:56Сель в Алупке: когда техника расчистит жилые дома
19:26Пожар на нефтезаводе в Тюменской области потушили
19:14В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
19:07В Алуште уточнили границы зоны ЧС
19:00Три человека пострадали в Севастополе при атаке ВСУ
18:40Время "отлива": какие изменения происходят на рынке труда в Крыму
18:22На Украине разбиты порты и быстроходные десантные катера CV-90
17:56Спасательная операция завершена: под завалами найден погибший и спасены двое
17:46Стройка века в музыке: песни о Крымском мосте
17:21Смертельные атаки ВСУ на регионы России и удары по складам Wildberries – топ недели
17:09Зима близко: чем для Украины обернутся удары по гражданским объектам в России
16:48В Алуште введен режим ЧС
16:46Безграничный потенциал: РФ и Казахстан подписывают новые соглашения в логистике
16:39В России до конца года продлят запрет на экспорт бензина
16:28В Севастополе ограничили движение троллейбусов
16:24Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – Новак
16:08Число погибших при атаке на турбазы выросло до 11 человек - среди них 4 ребенка
16:06Крымский мост – обстановка к 16:00 субботы
15:54Путин и Токаев проводят переговоры на полях форума в Омске 0:04
15:30В Кремле сделали заявление после атаки Киева на КТК в Черном море
Лента новостейМолния