https://crimea.ria.ru/20260725/stroyka-veka-v-muzyke-pesni-o-krymskom-moste-1152885755.html
Стройка века в музыке: песни о Крымском мосте
Стройка века в музыке: песни о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Стройка века в музыке: песни о Крымском мосте
РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T17:46
2026-07-25T17:46
2026-07-25T17:46
с песней по крыму
крымский мост
олег газманов
денис майданов
крым
тамань
история
керченский пролив
музыка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9585e12fd018ff950f2f63cc410ccbc3.jpg
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Грандиозная стройка века – легендарная связующая нить между крымским полуостровом и Таманью Крымский мост - не раз воспевался в современных песнях.Еще в период стройки инфоцентр "Крымский мост" объявил всенародный конкурс песен, посвященных мосту. За два месяца пришло более 2,5 тысяч заявок из 600 населенных пунктов России и 15 других государств, среди которых были Канада и Киргизия, Шри-Ланка и Австрия. Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург.В 2017 году победителей пригласили на строительную площадку мостового сооружения через Керченский пролив."Победители конкурса проехали по всей стройке: увидели, как монтируют автодорожные и железнодорожные пролетные строения, формируют опоры, погружают сваи, армируют плиту проезжей части. Одними из первых они прошли по асфальту, который постелили на острове Тузла, увидели железнодорожную арку на опорах и корабли в Керчь-Еникальском канале", - рассказывали в инфоцентре.Первое место в конкурсе занял Леонид Чернышев, водитель из Иваново, который вдохновился своими воспоминаниями о поездке в Крым 30 лет назад. Песню Чернышева на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи исполнил Олег Газманов:Эту же песню Газманов исполнил и на концерте, который состоялся для строителей в дни открытия автомобильного сообщения по мосту.Еще одна песня про мост и мостостроителей прозвучала на концерте к открытию Крымского моста в мае 2018 года. Ее исполнила квартет, состоявший из Дениса Майданова, Александра Ф. Скляра, Дмитрия Харатьяна и Ольги Кормухиной. Песню "Я забиваю сваи" написал Константин Хоменко - проектировщик "Института Гипростроймост - Санкт-Петербург", разработавшего проект сооружения. Задорная и ритмичная композиция сразу ушла в народ, хотя сам Хоменко говорил в одном из немногочисленных интервью, что его песня – сугубо для мостостроителей:В 2019 году, ровно через год после открытия моста, группа "Любэ" представила композицию "По мосту". Это песня про летний отпуск на морском побережье в Крыму, до которого теперь можно легко добраться через Керченский пролив. Авторы - композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. Композиция записана с участием солисток группы "Фабрика", исполнивших бэк-вокальные партии. Фабрикантки также стали героинями клипа, по сценарию которого действие происходит на черноморском побережье России, куда Николай Расторгуев приезжает отдохнуть вместе с другими участниками группы. Дорога в Крым для героев клипа лежит через Крымский мост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
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Ольга Леонова
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_703:0:3434:2048_1920x0_80_0_0_59b9778d86a080d62fa85aeb683977e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
с песней по крыму, крымский мост, олег газманов, денис майданов, крым, тамань, история, керченский пролив, музыка
Стройка века в музыке: песни о Крымском мосте
Три главные песни России о Крымском мосте
Шеф-редактор специальных проектов
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Грандиозная стройка века – легендарная связующая нить между крымским полуостровом и Таманью Крымский мост - не раз воспевался в современных песнях.
Еще в период стройки инфоцентр "Крымский мост" объявил всенародный конкурс песен, посвященных мосту. За два месяца пришло более 2,5 тысяч заявок из 600 населенных пунктов России и 15 других государств, среди которых были Канада и Киргизия, Шри-Ланка и Австрия. Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург.
В 2017 году победителей пригласили на строительную площадку мостового сооружения через Керченский пролив.
"Победители конкурса проехали по всей стройке: увидели, как монтируют автодорожные и железнодорожные пролетные строения, формируют опоры, погружают сваи, армируют плиту проезжей части. Одними из первых они прошли по асфальту, который постелили на острове Тузла, увидели железнодорожную арку на опорах и корабли в Керчь-Еникальском канале", - рассказывали в инфоцентре.
Первое место в конкурсе занял Леонид Чернышев, водитель из Иваново, который вдохновился своими воспоминаниями о поездке в Крым 30 лет назад. Песню Чернышева на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи исполнил Олег Газманов:
"Такой красивый и большой, он будет здесь стоять веками, он создан был своей душой, ее рабочими руками. Он на глазах на наших рос, поднялся гордо всем на диво, открыл дорогу Крымский мост над теплым Керченским проливом".
Эту же песню Газманов исполнил и на концерте, который состоялся для строителей в дни открытия автомобильного сообщения по мосту.
Еще одна песня про мост и мостостроителей прозвучала на концерте к открытию Крымского моста в мае 2018 года. Ее исполнила квартет, состоявший из Дениса Майданова, Александра Ф. Скляра, Дмитрия Харатьяна и Ольги Кормухиной. Песню "Я забиваю сваи" написал Константин Хоменко - проектировщик "Института Гипростроймост - Санкт-Петербург", разработавшего проект сооружения. Задорная и ритмичная композиция сразу ушла в народ, хотя сам Хоменко говорил в одном из немногочисленных интервью, что его песня – сугубо для мостостроителей:
"Между двух берегов и двух морей, вдалеке от родных матерей, выбор нашей судьбы не так уж и прост: строим мы для людей Керченский мост. Чтобы впредь не терять связь с огромной страной, чтобы тот, кто хотел, возвращался домой. Будет, что рассказать, тем, кто здесь побывает. Работают здесь все, а я забиваю".
В 2019 году, ровно через год после открытия моста, группа "Любэ" представила композицию "По мосту". Это песня про летний отпуск на морском побережье в Крыму, до которого теперь можно легко добраться через Керченский пролив. Авторы - композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. Композиция записана с участием солисток группы "Фабрика", исполнивших бэк-вокальные партии. Фабрикантки также стали героинями клипа, по сценарию которого действие происходит на черноморском побережье России, куда Николай Расторгуев приезжает отдохнуть вместе с другими участниками группы. Дорога в Крым для героев клипа лежит через Крымский мост.
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