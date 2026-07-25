https://crimea.ria.ru/20260725/stroyka-veka-v-muzyke-pesni-o-krymskom-moste-1152885755.html

Стройка века в музыке: песни о Крымском мосте

Стройка века в музыке: песни о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Стройка века в музыке: песни о Крымском мосте

РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T17:46

2026-07-25T17:46

2026-07-25T17:46

с песней по крыму

крымский мост

олег газманов

денис майданов

крым

тамань

история

керченский пролив

музыка

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9585e12fd018ff950f2f63cc410ccbc3.jpg

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Грандиозная стройка века – легендарная связующая нить между крымским полуостровом и Таманью Крымский мост - не раз воспевался в современных песнях.Еще в период стройки инфоцентр "Крымский мост" объявил всенародный конкурс песен, посвященных мосту. За два месяца пришло более 2,5 тысяч заявок из 600 населенных пунктов России и 15 других государств, среди которых были Канада и Киргизия, Шри-Ланка и Австрия. Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург.В 2017 году победителей пригласили на строительную площадку мостового сооружения через Керченский пролив."Победители конкурса проехали по всей стройке: увидели, как монтируют автодорожные и железнодорожные пролетные строения, формируют опоры, погружают сваи, армируют плиту проезжей части. Одними из первых они прошли по асфальту, который постелили на острове Тузла, увидели железнодорожную арку на опорах и корабли в Керчь-Еникальском канале", - рассказывали в инфоцентре.Первое место в конкурсе занял Леонид Чернышев, водитель из Иваново, который вдохновился своими воспоминаниями о поездке в Крым 30 лет назад. Песню Чернышева на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи исполнил Олег Газманов:Эту же песню Газманов исполнил и на концерте, который состоялся для строителей в дни открытия автомобильного сообщения по мосту.Еще одна песня про мост и мостостроителей прозвучала на концерте к открытию Крымского моста в мае 2018 года. Ее исполнила квартет, состоявший из Дениса Майданова, Александра Ф. Скляра, Дмитрия Харатьяна и Ольги Кормухиной. Песню "Я забиваю сваи" написал Константин Хоменко - проектировщик "Института Гипростроймост - Санкт-Петербург", разработавшего проект сооружения. Задорная и ритмичная композиция сразу ушла в народ, хотя сам Хоменко говорил в одном из немногочисленных интервью, что его песня – сугубо для мостостроителей:В 2019 году, ровно через год после открытия моста, группа "Любэ" представила композицию "По мосту". Это песня про летний отпуск на морском побережье в Крыму, до которого теперь можно легко добраться через Керченский пролив. Авторы - композитор и продюсер Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. Композиция записана с участием солисток группы "Фабрика", исполнивших бэк-вокальные партии. Фабрикантки также стали героинями клипа, по сценарию которого действие происходит на черноморском побережье России, куда Николай Расторгуев приезжает отдохнуть вместе с другими участниками группы. Дорога в Крым для героев клипа лежит через Крымский мост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

тамань

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

с песней по крыму, крымский мост, олег газманов, денис майданов, крым, тамань, история, керченский пролив, музыка