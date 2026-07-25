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Стране нужны образованные люди: как в СССР вводили обязательную школу - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Стране нужны образованные люди: как в СССР вводили обязательную школу
Стране нужны образованные люди: как в СССР вводили обязательную школу - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Стране нужны образованные люди: как в СССР вводили обязательную школу
25 июля 1930 года в СССР приняли постановление ЦК ВКП(б) "О всеобщем обязательном начальном обучении". РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T14:19
2026-07-25T14:19
инфографика
школа
история
ссср
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. 25 июля 1930 года в СССР приняли постановление ЦК ВКП(б) "О всеобщем обязательном начальном обучении".Историки отмечают: советской стране были образованные граждане для масштабных государственных преобразований. Впервые в отечественной истории все дети в стране должны были обязательно обучаться в школе.Система школьного образования в Российской империи была довольно сложной и охватывала не все население. Так, по данным переписи 1897 года, всего 27% населения империи (без учета Финляндии) в возрасте от девяти лет умели читать, писать, считать.Большевики, придя к власти, сделали развитие школьного образования одним из своих приоритетов. С 1922 по 1930 год число учащихся и педагогов в советских школах выросло почти вдвое. Уже в 1930—1931 годах начальное образование становилось обязательным для детей в возрасте восьми – десяти лет. Для подростков, которые прежде в школе не учились, вводили ускоренное обучение в годичных и двухгодичных школах-курсах.Уровень грамотности в СССР в 1939 году достиг 87,4%. Великая Отечественная война несколько затормозила развитие образования Союзе, но уже в 1958 году Верховный Совет ввел обязательное восьмилетнее образование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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школа, история, ссср, инфографика
Стране нужны образованные люди: как в СССР вводили обязательную школу

Как в СССР вводили всеобщее начальное обучение – инфографика

14:19 25.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. 25 июля 1930 года в СССР приняли постановление ЦК ВКП(б) "О всеобщем обязательном начальном обучении".
"Развитие социалистического строительства и связанные с этим огромные задачи по подготовке кадров, ликвидации культурно-технической отсталости и по коммунистическому воспитанию широких масс требуют скорейшего проведения всеобщего обязательного начального обучения как важнейшей предпосылки дальнейшего развития культурной революции", – гласил документ.
Историки отмечают: советской стране были образованные граждане для масштабных государственных преобразований. Впервые в отечественной истории все дети в стране должны были обязательно обучаться в школе.
Система школьного образования в Российской империи была довольно сложной и охватывала не все население. Так, по данным переписи 1897 года, всего 27% населения империи (без учета Финляндии) в возрасте от девяти лет умели читать, писать, считать.
Большевики, придя к власти, сделали развитие школьного образования одним из своих приоритетов. С 1922 по 1930 год число учащихся и педагогов в советских школах выросло почти вдвое. Уже в 1930—1931 годах начальное образование становилось обязательным для детей в возрасте восьми – десяти лет. Для подростков, которые прежде в школе не учились, вводили ускоренное обучение в годичных и двухгодичных школах-курсах.
Уровень грамотности в СССР в 1939 году достиг 87,4%. Великая Отечественная война несколько затормозила развитие образования Союзе, но уже в 1958 году Верховный Совет ввел обязательное восьмилетнее образование.
Образование в СССР – инфографикаОбразование в СССР – инфографика
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