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Стране нужны образованные люди: как в СССР вводили обязательную школу

Стране нужны образованные люди: как в СССР вводили обязательную школу - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Стране нужны образованные люди: как в СССР вводили обязательную школу

25 июля 1930 года в СССР приняли постановление ЦК ВКП(б) "О всеобщем обязательном начальном обучении". РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T14:19

2026-07-25T14:19

2026-07-25T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. 25 июля 1930 года в СССР приняли постановление ЦК ВКП(б) "О всеобщем обязательном начальном обучении".Историки отмечают: советской стране были образованные граждане для масштабных государственных преобразований. Впервые в отечественной истории все дети в стране должны были обязательно обучаться в школе.Система школьного образования в Российской империи была довольно сложной и охватывала не все население. Так, по данным переписи 1897 года, всего 27% населения империи (без учета Финляндии) в возрасте от девяти лет умели читать, писать, считать.Большевики, придя к власти, сделали развитие школьного образования одним из своих приоритетов. С 1922 по 1930 год число учащихся и педагогов в советских школах выросло почти вдвое. Уже в 1930—1931 годах начальное образование становилось обязательным для детей в возрасте восьми – десяти лет. Для подростков, которые прежде в школе не учились, вводили ускоренное обучение в годичных и двухгодичных школах-курсах.Уровень грамотности в СССР в 1939 году достиг 87,4%. Великая Отечественная война несколько затормозила развитие образования Союзе, но уже в 1958 году Верховный Совет ввел обязательное восьмилетнее образование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ссср

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, история, ссср, инфографика