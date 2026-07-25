https://crimea.ria.ru/20260725/spasatelnaya-operatsiya-zavershena-pod-zavalami-nayden-pogibshiy-i-spaseny-dvoe-1157978785.html

Спасательная операция завершена: под завалами найден погибший и спасены двое

Спасательная операция завершена: под завалами найден погибший и спасены двое - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Спасательная операция завершена: под завалами найден погибший и спасены двое

Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов в Кирилловке, где ВСУ ударили по турбазам, еще одного погибшего. Таким образом число жертв теракта увеличилось до... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T17:56

2026-07-25T17:56

2026-07-25T18:10

запорожская область

атаки всу

происшествия

евгений балицкий

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов в Кирилловке, где ВСУ ударили по турбазам, еще одного погибшего. Таким образом число жертв теракта увеличилось до 12 человек. Спасательная операция завершена. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.При разборе завалов спасателям также удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка, добавил он."С семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Медики делают все возможное для спасения пострадавших. Никто не останется один на один со своей бедой. Мы окажем всю необходимую помощь каждому, кто пострадал от рук нелюдей", –добавил Балицкий.В Запорожской области 26 июля объявлено днем траура.В субботу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем. Изначально было известно о 8 погибших и 14 раненых. Среди жертв - двое детей. Еще трое - пострадали. Позже число жертв увеличилось до 11 человек, а пострадавших - до 16, местонахождение еще восьми человек было неизвестно.Одна девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Следком возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, атаки всу, происшествия, евгений балицкий, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новые регионы россии, новости, новости сво