Смертельные атаки ВСУ на регионы России и удары по складам Wildberries – топ недели
Гибель мирных в России из-за атак ВСУ и удары по складам Wildberries – топ новостей недели
© СК РоссииПоследствия атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области
© СК России
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Смертельные атаки киевского режима на Крым и другие регионы России. Удары ВСУ по складам Wildberries в Симферополе и других городах РФ. Признание главы киевского режима Владимира Зеленского о морских портах Украины. Смена военного руководства на Украине. Непогода в Крыму.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.
Смертельные атаки ВСУ
На этой неделе враг продолжал атаковать Крым и Севастополь. В ночь на среду враг атаковал Южный берег Крыма. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом в Ялте. В результате ранения получили 17 мирных жителей, семеро были госпитализированы, трое из них – в тяжелом состоянии. Выгорели 7 квартир.
Два человека погибли еще четверо получили ранения в результате ночной атаки вражеских беспилотников по Крыму в ночь на четверг. Среди раненых – двое детей. Также жертвы ВСУ среди мирного населения есть и в других регионах страны. Так, в Воронежкской области погиб трехлетний ребенок, его родители и еще один человек ранены. В Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку.
В субботу ВСУ ударили по туристическим базам в Запорожской области. Погибли 11 человек, в том числе четыре ребенка. Ранены 16, местонахождение еще восьми человек остается неизвестным.
Удары по складам Wildberries
В ночь на субботу, 18 июля, вражеские беспилотники атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 и ранены 25 человек. В ночь на 22 июля были атакованы логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске. При атаке на склад в Краснодаре смертельные ранения получила девушка.
В ночь на пятницу атакованы логистические комплексы Wildberries в Симферополе, также атаке подверглись склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам главы компании Татьяны Ким, в этих случаях люди не пострадали.
Украинские морские порты остановлены
С 18 по 24 июля российские военные нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по крупным портам, предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины, сообщили в пятницу Минобороны РФ. В частности, поражена портовая инфраструктура и сухогрузы с военными грузами для ВСУ в портах Одессы, Черноморска и Николаева.
Крупнейшая международная компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, прекращает работу на Украине из-за усиления ударов Вооруженных сил РФ по портовой инфраструктуре Одесской области.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии признал, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок. По его словам, с 22 июля ни одно судно не смогло зайти в украинские порты.
Смена военного руководства Украины
Новым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк, заявил Зеленский в среду. Также на этой неделе стало известно том, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен Михаил Драпатый. По словам главы киевского режима, бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов будут и дальше "служить защите государства".
Непогода в Крыму
В четверг на Крым обрушился сильный грозовой шторм. В Ялте выпало больше месячной нормы осадков. На трассы Ялта – Севастополь сошел сель. Также сходы грунта на дорогу и придомовые участки произошли в поселках Симеиз и Голубой Залив. В центре Симферополя ливень затопил подземный пешеходный переход. По данным ГУ МЧС России по Крыму, зафиксировано восемь происшествий, связанных с непогодой. Семь из них к вечеру четверга ликвидированы. Для их ликвидации привлекались 128 человек и 33 единицы техники.