https://crimea.ria.ru/20260725/situatsiya-s-toplivom-v-krymu-i-sevastopole-ostaetsya-samoy-slozhnoy--novak-1157974410.html

Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – Новак

Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – Новак - РИА Новости Крым, 25.07.2026

Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – Новак

Вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.07.2026

2026-07-25T16:24

2026-07-25T16:24

2026-07-25T16:26

крым

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александр новак

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топливо

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок, сообщала на прошлой неделе пресс-служба Минэнерго России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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