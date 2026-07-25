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Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – Новак - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – Новак
Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – Новак - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – Новак
Вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T16:24
2026-07-25T16:26
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дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок, сообщала на прошлой неделе пресс-служба Минэнерго России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, севастополь, александр новак, россия, новости, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, бензин, новости крыма
Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – Новак

Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной в стране – Новак

16:24 25.07.2026 (обновлено: 16:26 25.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе
Заправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
"Не ввиду отсутствия топлива, а ввиду логистических проблем по известным причинам. Поэтому также и регионы, и компании, и министерство транспорта делают все для того, чтобы максимально обеспечить поставки в Крым, Севастополь, Запорожскую область, Херсонскую область, приграничные регионы. Поэтому работа вся необходимая ведется", - цитирует Новака РИА Новости.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.
Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок, сообщала на прошлой неделе пресс-служба Минэнерго России.
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