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Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – Новак
Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – Новак - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – Новак
Вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T16:24
2026-07-25T16:24
2026-07-25T16:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Вся необходимая работа на обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, однако ситуация в регионах остается одной из самых сложных в стране. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, однако в ряде регионов сохраняется напряженная ситуация.Правительством РФ ранее также принято решение о распространении механизма импортного демпфера на дизельное топливо, что позволит при необходимости увеличить импорт дизеля на внутренний рынок, сообщала на прошлой неделе пресс-служба Минэнерго России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной – Новак
Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается самой сложной в стране – Новак
16:24 25.07.2026 (обновлено: 16:26 25.07.2026)