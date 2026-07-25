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Сель в Алупке: когда техника расчистит жилые дома - РИА Новости Крым, 25.07.2026
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Сель в Алупке: когда техника расчистит жилые дома
Сель в Алупке: когда техника расчистит жилые дома - РИА Новости Крым, 25.07.2026
Сель в Алупке: когда техника расчистит жилые дома
В Алупке жилые дома и здание ветлечебницы, которые пострадали от схода сели 23 июля, в воскресенье начнут расчищать от грязи специальной техникой. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2026
2026-07-25T19:56
2026-07-25T19:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Алупке жилые дома и здание ветлечебницы, которые пострадали от схода сели 23 июля, в воскресенье начнут расчищать от грязи специальной техникой. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. По данным Павленко, стихия повредила жилой дом и здание ветлечебницы. Судя по кадрам, опубликованным главой администрации, поток завалил входную дверь в здание наполовину. В Ялте после схода селевых потоков с последствием борются вторые сутки, пострадали не только жилые дома, но и популярный санаторий. Ранее в субботу Павленко сообщила, что в Симеизе от селя пострадали пять частных домов по улице Баранова. Сейчас здесь работают представители территориальных органов власти. Ведется сбор информации о повреждениях, составляются акты и принимаются заявления на компенсацию по утере имущества первой необходимости. Улица еще не расчищена, к работам приступят 26 июля.В четверг на Крым обрушился сильный грозовой шторм. в Ялте выпало больше месячной нормы осадков. На трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Также сход грунта на дорогу и придомовые участки произошел в поселке Симеиз. Протяженность завала составляет около 50 метров. Всего спасатели приняли информацию о десяти происшествиях, связанных с непогодой в Ялте, Парковом, Симеизе, Голубом Заливе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ялта, янина павленко, алупка, в крыму из-за непогоды сошел сель, погода, погода в крыму, стихия, новости крыма, крым
Сель в Алупке: когда техника расчистит жилые дома

В Алупке жилые дома от схода сели спецтехника начнет расчищать 26 июля

19:56 25.07.2026 (обновлено: 19:57 25.07.2026)
 
© Глава администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия схода сели в Алупке
Последствия схода сели в Алупке
© Глава администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Алупке жилые дома и здание ветлечебницы, которые пострадали от схода сели 23 июля, в воскресенье начнут расчищать от грязи специальной техникой. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Накануне город также пострадал от схода селя. Выехала на место, здесь тоже держим связь с жителями для оказаний помощи. Завтра же на очистку улицы направим технику", - сообщила она в МАКС.
По данным Павленко, стихия повредила жилой дом и здание ветлечебницы. Судя по кадрам, опубликованным главой администрации, поток завалил входную дверь в здание наполовину.
© Глава администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия схода сели в Алупке
Последствия схода сели в Алупке
© Глава администрации Ялты Янина Павленко
Последствия схода сели в Алупке
В Ялте после схода селевых потоков с последствием борются вторые сутки, пострадали не только жилые дома, но и популярный санаторий. Ранее в субботу Павленко сообщила, что в Симеизе от селя пострадали пять частных домов по улице Баранова. Сейчас здесь работают представители территориальных органов власти. Ведется сбор информации о повреждениях, составляются акты и принимаются заявления на компенсацию по утере имущества первой необходимости. Улица еще не расчищена, к работам приступят 26 июля.
В четверг на Крым обрушился сильный грозовой шторм. в Ялте выпало больше месячной нормы осадков. На трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Также сход грунта на дорогу и придомовые участки произошел в поселке Симеиз. Протяженность завала составляет около 50 метров. Всего спасатели приняли информацию о десяти происшествиях, связанных с непогодой в Ялте, Парковом, Симеизе, Голубом Заливе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЯлтаЯнина ПавленкоАлупкаВ Крыму из-за непогоды сошел сельПогодаПогода в КрымуСтихияНовости КрымаКрым
 
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