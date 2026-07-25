Сель в Алупке: когда техника расчистит жилые дома
В Алупке жилые дома от схода сели спецтехника начнет расчищать 26 июля
19:56 25.07.2026 (обновлено: 19:57 25.07.2026)
© Глава администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия схода сели в Алупке
© Глава администрации Ялты Янина Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Алупке жилые дома и здание ветлечебницы, которые пострадали от схода сели 23 июля, в воскресенье начнут расчищать от грязи специальной техникой. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Накануне город также пострадал от схода селя. Выехала на место, здесь тоже держим связь с жителями для оказаний помощи. Завтра же на очистку улицы направим технику", - сообщила она в МАКС.
По данным Павленко, стихия повредила жилой дом и здание ветлечебницы. Судя по кадрам, опубликованным главой администрации, поток завалил входную дверь в здание наполовину.
© Глава администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия схода сели в Алупке
© Глава администрации Ялты Янина Павленко
Последствия схода сели в Алупке
В Ялте после схода селевых потоков с последствием борются вторые сутки, пострадали не только жилые дома, но и популярный санаторий. Ранее в субботу Павленко сообщила, что в Симеизе от селя пострадали пять частных домов по улице Баранова. Сейчас здесь работают представители территориальных органов власти. Ведется сбор информации о повреждениях, составляются акты и принимаются заявления на компенсацию по утере имущества первой необходимости. Улица еще не расчищена, к работам приступят 26 июля.
В четверг на Крым обрушился сильный грозовой шторм. в Ялте выпало больше месячной нормы осадков. На трассу Ялта - Севастополь сошел сель. Также сход грунта на дорогу и придомовые участки произошел в поселке Симеиз. Протяженность завала составляет около 50 метров. Всего спасатели приняли информацию о десяти происшествиях, связанных с непогодой в Ялте, Парковом, Симеизе, Голубом Заливе.